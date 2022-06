ECCO COME I RUSSI CI TOLGONO IL PANE DALLA BOCCA – BASTANKA, OCCUPATA DAL 27 DI FEBBRAIO AL 28 DI MARZO, È STATA COMPLETAMENTE SACCHEGGIATA, MA PRIMA DI ANDARSENE L'ARMATA DEL CREMLINO HA MESSO IN GINOCCHIO I PRODUTTORI DI GRANO: "HANNO LASCIATO MOLTE ZONE MINATE E ANCHE RUBATO DEI TRATTORI PER SCAPPARE, PERCHÉ I LORO MEZZI ERANO STATI DISTRUTTI” - I CONTADINI NON RIESCONO NEANCHE A VENDERE IL POCO GRANO CHE GLI È RIMASTO: “NON STIAMO RISEMINANDO PERCHÉ..."