L’ATTRICE SI LAMENTA: "MIO MARITO NON ME LO DÀ DA PIÙ DI 1 ANNO. NON ME LO FA NEMMENO ANNUSARE, MI DEVO PREOCCUPARE?". CHI E’?

Alberto Dandolo per Dagospia

giulia salemi

Chi è la conduttrice rampante che per tornare a Roma da Milano ha preteso un volo privato aziendale in barba alla spending review. Chi è?

Avvertite Serena Bortone che come sensitiva e veggente è meno affidabile persino del Divino Otelma. La giornalista aveva fatto questa testuale previsione: "Sono certa che il programma che ha sostituito Oggi è un altro giorno farà ascolti più alti e avrà ospiti più autorevoli". I numeri però sconfessano la ottimistica preveggenza di maga Serena: il nuovo programma della Balivo "La volta buona" non riesce a decollare. Pare sia già arrivata la volta buona di apportare qualche aggiustamento al nuovo format del primo pomeriggio di Rai 1!

La inossidabile Milly Carlucci non è riuscita ad avere come ballerino per la prossima edizione del suo stagionato show un volto tv assai famoso, nonché mitologica voce radiofonica. Il serrato corteggiamento non è andato a buon fine. Di chi si tratta? Ah, saperlo...

GABRIELLA GOLIA SILVIO BERLUSCONI

Vi ricordate di Gabriella Golia, la storica annunciatrice di Italia Uno che ha solleticato i sogni porcini dei giovani tele morenti negli anni '80? Ebbene, la fu rampante Gabry si è annoiata di fare la signora bene e girovagare tra negozi e sale da tè del centralissimo Corso Indipendenza a Milano. La Golia vuole tornare a lavorare in tv e sta facendo fuoco e fiamme per essere ingaggiata come ballerina dalla Carlucci. Milly avvisata mezza salvata!

giulia salemi pierpaolo pretelli

Sono una coppia ben rodata. Sposati e con prole, sono assai amati dal grande pubblico. Lei però negli ultimi tempi si lamenta con una sua amica che non brilla per discrezione. Va dicendo in giro che lei ripeta come un mantra : "Mio marito non me lo dà da più di 1 anno. Non me lo fa nemmeno annusare, mi devo preoccupare?". Di chi stiamo parlando? Piccolo inizio: è una attrice, vive nella Capitale ma non è di Roma.

gabriella golia

Tutt'altra musica per un'altra coppia giovane e porcellina che tempo fa ha spopolato in un noto programma tv. Loro invece trombano come ricci e non lo fanno mai in numero pari e spesso varcando anche i confini nazionali. I due piccioncini hanno infatti elaborato una efficace teoria per preservare il loro amore, ossia che per essere felici in due bisogna godere almeno in tre! Chi sono? Ah, non saperlo...

Come anticipato da Candela su Dagospia la influencer bonazza Giulia Salemi ci deliziera' per 4 puntate come opinionista al tavolone de La vita in diretta sabato. Dopo aver perso lo sgabello al Grande Fratello la bombastica scio'girl persiana vuole mettere il tacco a spillo in Rai. Ce la farà a trovare lo spazio giusto sulle reti del servizio pubblico? Intanto il suo fisicatissimo fidanzato si mostra assai concreto e prende lezione di musica, canto e recitazione come non vi fosse un domani. A quando il suo debutto sulle tavole dei teatri de' noantri? Chi vivrà vedrà.

gabriella golia. 6

La inossidabile e garbata coppia gaia è sull'orlo di scoppiare. Uno dei due ha una frenetica attività sul materasso, ma non è quello di casa loro! Chi saranno mai? Ah saperlo...

E' alta tensione tra lo sposatissimo giornalista e la collega per cui ha perso la testa e che molto presto gli farà perdere tutto quello che ha nel portafoglio. Riusciranno mai a trovare una quadra?

gabriella golia. 4 gabriella golia. 2 giulia salemi 5 giulia salemi giulia salemi giulia salemi e pierpaolo petrelli gabriella golia 1 gene gnocchi e gabriella golia i vicini di casa giulia salemi teo teocoli e gabriella golia i vicini di casa gabriella golia emanuela folliero patrizia rossetti gabriella golia gabriella golia. 3 foto di gruppo delle storiche annunciatrici rai e mediaset gabriella golia. 1 gabriella golia. 5