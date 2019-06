1 – LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE

Alberto Dandolo per Dagospia

lasse matberg sara di vaira a ballando con le stelle 3

Qualcuno avverta Matteo Salvini che a Ballando con le Stelle ha vinto un maschione dal sangue nord europeo. Un vichingo dal pelo invadente e dai muscoli urlanti vendette testosteroniche. La medaglia d'oro dei ballerini de noantri è infatti andata a tal Lasse Matberg, un norvegese bianco e nerboruto che faceva coppia con la nostrana Sara di Vaira. Il buon Lasse non sapeva manco una parola di italiano e come una Ambra qualunque e' stato per tutti questi mesi supportato da un auricolare d'ordinanza.

La nuova Europa e' servita!

Veera Kinnunen osvaldo

In questa edizione di Ballando, tra le più fortunate e Cafonal di sempre, ci siamo dovuti sorbire anche la trasformazione da politico a starlette di Nunziatina "Hater" De Girolamo, gli orgasmi latini di Dani Osvaldo con la frizzante Veera messi al patibolo dai moralismi senza limitismi della RAI sovranista e abbiamo persino dovuto, passivi, assistere alla definitiva marmorizzazione di "Manovella" Arcuri. La sua statua pugliese a confronto dell'originale danzante era infatti più vivace di qualsivoglia carnale esibizione in quel del Foro Italico.

milena vukotic ballando con le stelle 2

Ma questa edizione la ricorderemo soprattutto per la classe, l'eleganza e la malinconica ironia di sua Signora Milena Vukotic. Ha vinto lei. Ha vinto lei nel sabato sera dei tele assopiti e tele abbonati di Mamma Rai.

2 – LASSE MATBERG VINCE BALLANDO CON LE STELLE 2019

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

E’ Lasse Matberg il vincitore di Ballando con le Stelle 2019. Nell’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, il modello – in coppia con Sara Di Vaira – è riuscito a battere Ettore Bassi ed Alessandra Tripoli nello scontro finale, “portandosi a casa” il 57% delle preferenze dei telespettatori. Si chiude così, con un epilogo a sorpresa, la quattordicesima edizione del programma “ballerino” di Rai 1.

nunzia de girolamo a ballando con le stelle 4

Nonostante uno strappo muscolare al braccio destro subito nell’ultima fase di gara, Matberg ha avuto la meglio sull’attore. Bassi, in ogni caso, si è potuto consolare con il premio “Paolo Rossi“, consegnatogli da Alberto Matano. Quest’ultimo, in quanto custode del tesoretto, l’ha ritenuto infatti l’esecutore della performance più emozionante dell’anno.

nunzia de girolamo a ballando con le stelle 5

Terzo posto ex aequo per Dani Osvaldo con Vera Kinnunen e Milena Vukotic con Simone Di Pasquale, battuti rispettivamente in una sfida diretta da Lasse con Sara e da Ettore con Alessandra. La Vukotic, poco prima del verdetto, ha ricevuto il premio speciale della giuria.

nunzia de girolamo e gli hater di ballando 9

I primi a lasciare la gara sono stati, invece, Angelo Russo con Anastasia Kuzmina e Nunzia De Girolamo con Raimodo Todaro, classificati a pari merito al quinto posto. Nel corso della serata, Nunzia ha discusso nuovamente con la giuria: accusata da Fabio Canino di aver messo like ai commenti di alcuni utenti che li offendevano in maniera pesante, la donna si è difesa parlando di filmini hard e offese ai bambini fatte sui social. “Ti querelo” – ha urlato Canino, irritato dall’insinuazione. “Non ho fatto nomi” – ha specificato l’ex politica. Milly ha chiuso in fretta la querelle, invitando tutti quanti a parlare soltanto di cose attinenti alla gara.

Classifica finale Ballando con le Stelle 2019

1) Lasse Matberg e Sara Di Vaira

2) Ettore Bassi e Alessandra Tripoli

3) Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

3) Dani Osvaldo e Veera Kinnunen

5) Angelo Russo e Anastasia Kuzmina

5) Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro