PATRIZIA GROPPELLI FESTEGGIA IL COMPLEANNO A FORTE DEI MARMI
DANDOLO VIDEO-FLASH! - COMPLEANNO AL FORTE PER PATRIZIA GROPPELLI FU D'ASBURGO: LA COMPAGNA DI ALESSANDRO SALLUSTI HA FESTEGGIATO I SUOI 49 ANNI IN SPIAGGIA AL "BAGNO MARCO": DA NOTARE IL PARTICOLARE ENTUSIASMO DIRETTORE DI “LIBERO” CHE, AL MOMENTO DELLO SPEGNIMENTO DELLE CANDELINE, SE NE STAVA TRANQUILLAMENTE AL TELEFONO. LA GROPPELLI È IN POLE PER LA PROSSIMA EDIZIONE DEL “GF VIP”-
“PAOLO VILLAGGIO ERA UN UOMO MOLTO EGOISTA, CATTIVO” – L’ULTIMA BOMBASTICA INTERVISTA (INEDITA) BY FERRUCCI A GIANNI CAVINA , DUE SETTIMANE PRIMA DELLA MORTE: “ABATANTUONO? NO, NON È UN FENOMENO. È UN ATTORE SOPRAVVALUTATO CON MOLTA FORTUNTA. LA SANDRELLI? LASCIAMO PERDERE. LA MUTI? IDEM. POSSO DIVENTARE ANTIPATICO. CARLO DELLE PIANE? UNA PERSONA ADORABILE, UN ROMPICOGLIONI DA MORIRE. EDWIGE FENECH ECCEZIONALE, COME DONNA E COME AMICA. BELLA? ERA UN PEZZO DI… MEGLIO CHE STO ZITTO, DA NON CREDERE…”
CARI PUTIN E ZELENSKY, DATE RETTA A KISSINGER - LA PROPOSTA DELL’EX SEGRETARIO DI STATO USA DI DIVIDERE IN DUE L’UCRAINA STUZZICA PIERGIORGIO ODIFREDDI: “VA IN QUESTA DIREZIONE: NON INCITARE UNO DEI DUE BLOCCHI ALLEATI A PERSEGUIRE A TUTTI I COSTI IL MEGLIO CHE VORREBBE OTTENERE, MA SUGGERIRE A ENTRAMBI DI ACCONTENTARSI DI EVITARE IL PEGGIO, TROVANDOSI A METÀ STRADA CON L'AVVERSARIO” – “COLORO CHE CONTINUANO AD AIZZARE L'UCRAINA SPERANO DI SBANCARE IL TAVOLO, MA RISCHIANO DI TROVARSI NELLA SQUILIBRATA POSIZIONE DEL PERDENTE”
VISCO PREDICA BENE E RAZZOLA MALE – LO SCIVOLONE DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA: NIENTE AUMENTI DI SALARIO PER I LAVORATORI ITALIANI, TRANNE CHE PER I DIPENDENTI DI PALAZZO KOCH CHE, IN BARBA A QUALSIASI INFLAZIONE, DEFLAZIONE O STAGFLAZIONE, GUADAGNANO SEMPRE DI PIÙ – NEL 2015 GLI STIPENDI MEDI ERANO DI 87MILA EURO. L’ANNO DOPO SI SALE A 91MILA PER ARRIVARE NEL 2021 A…
CAFONALINO ALL’OPERA! – PER LA PRIMA DELL’ERNANI DI VERDI, AL COSTANZI DI ROMA, SFILA LA SOLITA PROCESSIONE DI DIPLOMATICI, PREZZEMOLINI, INTELLETTUALI VERI O PRESUNTI – TRA IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI E L’ASSESSORE MIGUEL GOTOR, SPUNTANO L’AMBASCIATORE GIAPPONESE CON LA MOGLIE, E POI VALTER E PAOLA MAINETTI, GIULIO E CARLA MAIRA, RAFFAELE CURI, LA REGISTA VALENTINA CARRASCO E L’IMMANCABILE MARISELA FEDERICI…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
SONNO A PORTATA DI POLSO - AVETE PROBLEMI AD ADDORMENTARVI? VI METTETE A LETTO E PASSATE ORE A ROTOLARVI SENZA RIUSCIRE A PRENDERE SONNO? LA SOLUZIONE POTREBBE ESSERE IL VOSTRO POLSO! È QUELLO CHE SOSTIENE “YOUNGER YOU DOC”, UN MEDICO DIVENTATO MOLTO POPOLARE SU TIKTOK CON UN VIDEO IN CUI SPIEGA LA SUA ROUTINE. UTILIZZANDO DUE DITA, BASTA PORTARLE SUL PUNTO DOVE SENTITE LE PULSAZIONI DEL CUORE E… - VIDEO