Dario Salvatori per Dagospia

ANNALISA FELICISSIMA SERA

Due giorni fa questo sito ha proposto il nuovo singolo di Annalisa, “Mon amour”, presentato nella puntata di venerdì in “Felicissima sera”, show di Canale 5. Inutile sottolineare che Annalisa Scarrone, 37 anni, occhi verde lago svizzero, sia in possesso di un sex-appeal devastante, di grana fina.

Epperò, dopo 7 album, 5 Festival di Sanremo, la cantante savonese insiste con i tormentoni estivi, ormai svuotati come zucchine, affidandosi lo scorso anno ai Boomdabash con “Tropicana” (con lo stesso titolo il Gruppo Italiano sbancò nell’estate del 1983) e quest’anno a Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Ormai i tormentoni estivi si lanciano quando abbiamo ancora il piumone sulle spalle, musicalmente non hanno più motivo di essere con lo streaming a portata di mano. Ma c’è una questione tutt’ora irrisolta.

ANNALISA

Le nostre cantanti, fascia 20-40 anni, non sanno ballare. Le loro clip ricorrono alla fast-cam, alla post produzione, a trucchi vecchi come il cucco. Ma hanno mai visto le clip delle cantanti americane? Loro non solo ballano da paura ma si mettono alla guida di un gruppo di ballerini a cui hanno affidato una coreografia.

Parliamo di Beyoncè, Christina Aguilera, Nicki Minaj, Katy Perry e tantissime altre, cantanti che prima inventano la coreografia e poi, semmai, vanno dallo stilista. In Italia accade il contrario. Annalisa possiede un fascino patrizio, che si sgrana quando prova a ballare. Per la sua clip di “Mon amour”, rimane incollata a terra, presumibilmente sulla x voluta dal regista e dall’assistente di studio.

ANNALISA PIO E AMEDEO

Niente, non si muove di un millimetro, non bastano gli stivaloni alla Jolanda la figlia del Corsaro Nero (che Salgàri mi fulmini). Troppo poco. E’ vero che nel 2013 girava con “Non so ballare tour”, però in dieci anni si può migliorare. Si può frequentare ogni ordine di scuola di ballo. Anche un corso serale, quelli in cui si insegna ancora la macarena (visto che ricorre nelle sue canzoni).

Ogni piccolo paese ne possiede una o di più. Per quest’estate è corsa ai ripari anche l’ex Suor Cristina (oggi Cristina Scuccia), che balla con tre partner che la strapazzano, per piazzare il suo tormentoncino “La felicità è una direzione” (ma il testo di chi è? di Massimo Recalcati?). A volte è meglio ispirarsi ad altri modelli. Magari anche non provenienti dal mondo dello spettacolo. Prendete Sanna Marin, premier finlandese (la sua lista social-democratica ha preso una bella scoppola,19,99%), una 34enne che se vuole le mette a sedere tutte, soprattutto quando si avvinghia a qualche sconosciuto.

