DATE A PAUL QUEL CHE È DI PAUL - MCCARTNEY È SEMPRE STATO CONSIDERATO MENO BRAVO DI JOHN LENNON, SOPRATTUTTO SE SI PARAGONANO LE CARRIERE DA SOLISTI DOPO LO SCIOGLIMENTO DEI BEATLES - IL LIBRO "LA GRANDE STORIA DI PAUL MCCARTNEY" CERCA DI RIPORTARE GIUSTIZIA A "MACCA": NON SOLO È STATO L'ARTEFICE DI ALCUNI DEI BRANI E GLI ALBUM PIÙ IMPORTANTI DELLA STORIA DEI BEATLES, MA È ANCHE STATO UN MUSICISTA POLIEDRICO, CAPACE DI SUONARE PIÙ STRUMENTI E INCIDERE ALBUM INTERI TUTTO DA SOLO…

mccartney lennon

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

«Chi muore giovane è caro agli dei», sentenziavano gli antichi greci. Un dogma secondo cui chi lascia questo mondo presto e nel pieno del fulgore resta immortale, specialmente se in circostanze tragiche. Chi muore vecchio è dunque meno genio, meno grande, meno tutto? Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Jim Morrison, John Lennon.

john lennon e paul mccartney in conferenza

L'ex Beatle con le sue innegabili poesie in musica gode e godrà sempre di una fama maggiore rispetto all'ex compagno di band Paul McCartney che però ha avuto un merito, almeno: quello di campare a lungo e di festeggiare domani 80 anni. Un libro appena uscito, traboccante d'affetto e di aneddoti, vuole riportare giustizia nei Fab Four e documentare come Paul non fosse affatto "inferiore" a John e che la sua carriera da solista non fosse da buttare.

JOHN LENNON E PAUL MCCARTNEY

DETERMINANTE

«McCartney ha avuto un ruolo determinante, molto più di quanto si sia solitamente portati a credere», si legge nella prefazione di Alan Parsons, «il suo profilo di Mister Everyman e la sua vita priva di scandali l'hanno allontanato dallo stereotipo del genio maledetto o da banalità simili. E così, per decenni, il suo apporto ai Beatles è stato considerato importante, ma, riteniamo, inferiore a quanto avrebbe meritato». Vediamo perché.

LA GRANDE STORIA DI PAUL MCCARTNEY

Punto primo. Paul è stato il deus ex machina degli album Abbey Road e Let It Be: era il collante del gruppo, colui che telefonava a John, George e Ringo per portarli in sala di registrazione. Secondo: è stato l'autore di molti capolavori beatlesiani, dalla rassicurante Hey Jude alla destabilizzante Helter Skelter e ai brani non scritti da lui ha spesso dato contributi essenziali (per esempio, l'introduzione di Strawberry Field).

La grande storia di Paul McCartney (Hoepli) scritto da Carmine Aymone, Michelangelo Iossa e Riccardo Russino parte dal civico 20 di Forthlin Road di Liverpool, la strada in cui ancora viveva quando i Beatles esplosero.

paul mccartney

Nasce da mamma Mary, infermiera, morta giovane per cancro al seno, e Jim, trombettista e pianista. È stato uno dei primi vegetariani insieme all'amata moglie Linda, morta anche lei per tumore dopo una lunga battaglia. In totale ha avuto tre mogli e cinque figli. Sono almeno tre i dischi dei Beatles che non avrebbero visto la luce senza lo zelo di Paul.

mccartney

Lennon-McCartney sono la firma dei brani della band fenomeno senza precedenti e senza eredi, quattro ragazzi da un miliardo di copie tra album e singoli, divinità della musica, del costume, della moda e della pop art. E dopo i Beatles? Paul ha scritto delle perle e ha prodotto tantissima musica, tanto che si potrebbero assembrare almeno quattro album con il materiale mai uscito.

mccartney

JAMES BOND

Nel 1973 Paul è il primo artista pop ingaggiato per la colonna sonora di James Bond con Live and Let die. Nel 1980 arriva l'album McCartney 2: lo registra da solo suonando tutti gli strumenti. È un disco insolito, sperimentale, amato o odiato dai fan, considerato pioniere della musica anni 80 (merito o colpa?), distrutto dalla critica. In classifica fu un triondo. McCartney azzarda, si allontana da quello che i fan si aspettano da lui, tanto i soldi li aveva fatti coi Beatles...

paul mccartney

Per sentirsi più libero, dal 1993 al 2008 pubblica tre album sotto un altro nome: The Fireman, in coppia con il produttore Youth. Strawberries Oceans Ships Forest è tutto musica, zero parole. È del 1998 Rushes, anch' esso solo strumentale: musica ambient ed elettronica. In una canzone si sente una donna simulare un orgasmo. Electric Arguments (2008) è mix di rock pop e ambient e per la prima volta la copertina porta la firma McCartney e Youth. E oggi? Sta per finire il suo tour dal vivo negli States, il 25 giugno si esibirà al festival di Gastonbury. Non sarà caro agli dei, ma se non è immortale lui...

