14 mar 2022 16:21

DATEMI UN MARTELLO? NO, UN TELECOMANDO - RITA PAVONE SBROCCA CON LA RAI PER IL PASSAGGIO DI ALCUNI CANALI AL DIGITALE. "CAPISCO CHE OGGI SONO PREVISTI I PASSAGGI SUI CANALI TV CON DECODER, MA ALLORA RAI 4 NON METTA UN FILM LA CUI DURATA TERMINERÀ DOPO L'ORARIO PREVISTO PER IL CAMBIO IN HD. IO MI STAVO PREGUSTANDO IL FINALE E ZAC! MI SONO RITROVATA RAI STORIA! NON SI FA COSI’…”