DAVANTI AL GENIO DI MICHIELETTO MEGLIO STARE "MUTI" – UN LETTORE DI "REPUBBLICA" ESALTA IL FILOLOGICO MUTI E CRITICA "LE REINVENZIONI REGISTICHE IN VOGA" – MERLO LO INFILZA: "MOLTE DELLE PIÙ AZZARDATE REGIE DI MICHIELETTO SONO DIVENTATE DEI CLASSICI, TANT'È CHE VIENE CHIAMATO E RIPROPOSTO NEI PIÙ IMPORTANTI TEATRI DEL MONDO. PENSI AI RISCHI CHE CORREVA CARMELO BENE IL QUALE AMPUTAVA E SOTTRAEVA AL PUNTO DA ELIMINARE ROMEO DAL ''ROMEO E GIULIETTA''.."

riccardo muti

Caro Merlo, vedendo in tv il profondo rispetto filologico che il Maestro Muti pone nel rapporto parola/musica dell'opera di Verdi e la sua scarsa considerazione per le reinvenzioni registiche in voga, vorrei qui caldamente segnalare il programma ai veri melomani superstiti, annoiati dagli "eventi performativi" parodistici, di cui fornisco le chiavi di lettura: Rigoletto dark, Barbiere folk, Bohème rock, Aida black, Traviata escort, Elisir rave Sipario.

Giovanni Alberto Pincherle

Risposta di Francesco Merlo:

Damiano Michieletto a Caracalla

Il maestro Muti è il grande custode della tradizione e gliene siamo grati, ma non mi pare che abbia paura della novità, quando non è compiacimento per lo scandalo. Infatti ha lavorato anche con registi innovativi e creativi, come Ronconi, Carsen, Vick e, recentemente, nel 2017, con la visionaria Shirin Neshat.

IL RIGOLETTO DI DAMIANO MICHIELETTO

Ovviamente è facile sbagliare e perdere "la pertinenza" ambientando Così fan tutte in un bordello per scambisti, oppure Rossini in manicomio. Ma, per esempio, Il Barbiere di Siviglia con la regia di Damiano Michieletto è bellissimo.

FRANCESCO MERLO

E molte delle più "azzardate" regie di Michieletto sono diventate dei classici, tant' è che viene chiamato e riproposto nei più importanti teatri del mondo. E qualche volta viene pure fischiato, e non è male. Non c'è altro metro di giudizio che la qualità. Anche nella prosa: pensi ai rischi che correva Carmelo Bene il quale amputava e sottraeva al punto da eliminare Romeo dal Romeo e Giulietta.

