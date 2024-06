DAVIDE MAGGIO SGANCIA LA BOMBA: MARIA LATELLA VERSO IL SABATO DI RAI 3 AL POSTO DI "CHE SARA’" DI SERENA BORTONE - L’APPUNTAMENTO DELLA DOMENICA DI CIRCA 40 MINUTI NON DOVREBBE REGISTRARE NUOVI INNESTI MA LA PARTENZA ANTICIPATA DI "REPORT" – CANDELA TWEET: “ALMENO DALLA LATELLA LA MELONI ANDRA’...3 SETTIMANE FA A TRENTO SI ERA TROVATA MOLTO BENE”

Giornate decisive in Rai per la messa a punto dei palinsesti della prossima stagione 2024/2025. La bozza sul tavolo dei vertici già c’è e particolare attenzione è rivolta a Rai 3, dove si registra la cancellazione di Che Sarà. Le note vicende che hanno portato allo scontro Serene Bortone con i piani alti di Viale Mazzini hanno avuto delle conseguenze: il programma dell’access prime time del weekend non sarà riconfermato. Ma chi ci sarà al suo posto?

Tante le ipotesi circolate in questi giorni, ma stando a quanto ci risulta la Rai avrebbe deciso di arruolare da SkyTG24 Maria Latella, affidandole un nuovo programma per l’access del sabato di Rai 3.

Per la giornalista di Reggio Calabria non si tratterebbe di una prima volta, avendo condotto nel 1996 il talk politico Dalle Venti alle Venti proprio sulla terza rete, bissando nel 1998 con Salomone (altro talk). Poi l’approdo a Sky nel 2005, alla guida del tg del canale all news e diversi approfondimenti politici; in stagione ha condotto A Cena da Maria Latella, format prodotto da Umberto Chiaramonte.

A Maria Latella verrebbe affidato lo slot del sabato, quello dalla maggiore durata, mentre l’appuntamento della domenica di circa 40 minuti non dovrebbe registrare nuovi innesti ma la partenza anticipata di Report (alle 20.15 anziché le 20.55). Ammesso che Sigfrido Ranucci, già non entusiasta un anno fa di approdare alla domenica in sostituzione di Fabio Fazio, accetti. Così facendo, andrebbe in onda alla stessa ora di Che Tempo Che Fa.

Tornando alla Bortone, la Rai dovrebbe ricollocarla altrove.

