DAZN NEGA IL RICORSO AI LICENZIAMENTI MA LA REDAZIONE GIORNALISTICA TEME DI ESSERE SFOLTITA. MARCO CATTANEO E STEFANO BORGHI NON CI SARANNO PIÙ. CONFERMATI GIORGIA ROSSI E CIRO FERRARA - MANCANO 150 MILA ABBONATI AL PAREGGIO DI BILANCIO. DAZN, CHE CERCA ACCESSO AL CREDITO BANCARIO (FONTI PARLAMENTARI RIFERISCONO DI FITTI CONTATTI TRA L’EMITTENTE E BANCA IFIS), ALZA I PREZZI E I CONSUMATORI PROTESTANO: “SI PAGA DI PIÙ, MA I PROBLEMI TECNICI E I DISSERVIZI PERSISTONO” – LO SCUDO ANTI-PEZZOTTO PAGATO (2 MILIONI DI EURO) DALLO STATO

Dazn nega il ricorso ai licenziamenti, mancano 150 mila abbonati al pareggio di bilancio.

Lo scrive il quotidiano la Repubblica.

Fonti governative riferiscono che Dazn non è lontana dal pareggio di bilancio. Per centrarlo le mancano 150 mila abbonati. Clienti che possono arrivare se davvero la pirateria sarà arginata. Quando Dazn raggiungerà il pareggio, toccate certe soglie di fatturato, i suoi utili aggiuntivi saranno condivisi con la Lega Calcio, dunque con i club. Così stabiliscono i contratti.

Ecco perché quella contro il pezzotto è una battaglia comune alla pay-tv e alle squadre. Per arrivare prima al pareggio, Dazn sta calmierando i costi. La redazione giornalistica teme di essere sfoltita; ma Dazn nega il ricorso ai licenziamenti. Alcuni dei suoi volti noti non saranno più in squadra (come Marco Cattaneo). Altri – dati in uscita – saranno confermati e valorizzati (come Giorgia Rossi e Ciro Ferrara). L’offerta sarà puntellata intanto con la radiotv ufficiale della Serie A. Infine Dazn cerca accesso al credito bancario (fonti parlamentari riferiscono di fitti contatti tra l’emittente e Banca Ifis).

Dazn: arrivano i tradizionali aumenti di fine stagione, e i consumatori protestano

Invece dei saldi ecco gli aumenti di fine stagione. Un gran classico di Dazn, che aggiorna il listino prezzo, ovviamente al rialzo. La prossima sarà la prima stagione del nuovo accordo quinquennale con la Serie A. Altri 5 anni in regime di monopolio (o quasi) per la piattaforma che trasmette tutte le 380 partite del campionato italiano. Ai club di A andranno 900 milioni di euro a stagione, e intanto i consumatori protestano per l’ennesimo rialzo.

“Nonostante i precedenti rincari di gennaio, che avevano già visto un incremento del 20%, ora DAZN propone ulteriori aumenti senza alcun miglioramento effettivo nei servizi offerti“, dice Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la difesa dei Consumatori). Che poi spiega i rialzi:

“Gli abbonati che avevano scelto il piano Dazn Plus con pagamento in un’unica soluzione stanno ricevendo email con la comunicazione di un aumento da 539 euro a 599 euro all’anno, un incremento di oltre il 10%. Chi preferisce il pagamento dilazionato mensilmente, invece, si trova ora a pagare 59,99 euro al mese rispetto ai 49,99 euro di gennaio, un aumento che supera il 20% rispetto allo scorso anno. Inoltre, gli utenti che si abbonano tramite il Play Store vedono i costi ulteriormente aggravati, con il piano Dazn Plus che raggiunge i 69,99 euro al mese”.

“Dazn giustifica questi aumenti parlando di nuove offerte e contenuti – continua Donini -, come la trasmissione della Volleyball Nations League e la copertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tuttavia, queste aggiunte non compensano la mancanza di miglioramenti nella qualità del servizio di streaming delle partite di calcio, che rimane insufficiente. I consumatori pagano di più, ma i problemi tecnici e i disservizi persistono. Aumentare ulteriormente i costi degli abbonamenti è una decisione irresponsabile che mette a dura prova la pazienza delle famiglie italiane”.

LO STATO PAGA LO SCUDO ANTI-PEZZOTTO

Da corrieredellosport.it

Vita breve per i pirati dell’etere. Nei prossimi giorni il Governo approverà un emendamento per un nuovo scudo anti pirateria. La notizia riportate sulle colonne de La Repubblica trova conferma nell’ambiente parlamentare. Sarà lo stesso Stato a farsi carico dei 2 milioni di euro che serviranno per attivare e mantenere il nuovo sistema anti-pezzotto. La funzione dello scudo è quella di disattivare entro pochi minuti i siti illegali che trasmettono le partite del campionato di calcio e di basket coperte dai diritti televisivi.

Il monito di De Siervo

"Gli ascolti della Serie A stanno andando bene, ma se non si riuscirà a tornare sulla strada giusta in merito alla pirateria si faticherà sempre di più a vendere i diritti - ha sottolineato l'Ad di Lega Serie A Luigi De Siervo nell’ultima riunione a Parma - se non saremo in grado di garantire una certa efficacia, avverrà un impoverimento degli abbonati che potrebbero affidarsi a strumenti pirata. Se non ci sono risorse derivate dai tifosi che acquistano un prodotto, i club e il campionato non potranno mai comprare dei top giocatori".

