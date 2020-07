DE GREGORI? UN ATTIMO, ASPETTI IN LINEA – IL “PRINCIPE” RACCONTA DI AVERE CERCATO INVANO DI METTERSI IN CONTATTO CON ‘GIUSEPPI’ (VOLEVA RINGRAZIARLO PER UNA CITAZIONE DI “VIVA L’ITALIA”). IL CENTRALINO DI PALAZZO CHIGI LO HA LASCIATO IN ATTESA – GRAMELLINI: “LA PROSSIMA VOLTA MANDI UN DISCO AUTOGRAFATO A CASALINO” - IL CASO DEL CENTRALINISTA DI UN QUOTIDIANO A CUI LE BRIGATE ROSSE TELEFONARONO PER RIVENDICARE UN ATTENTATO. "UN MOMENTO, STO A MAGNÀ", LI RINTUZZÒ L’EROE…

Massimo Gramellini per corriere.it

de gregori

Francesco De Gregori ha raccontato di avere cercato invano di mettersi in contatto con il presidente del Consiglio (voleva ringraziarlo per una citazione di «Viva l’Italia»). Non capita spesso che un Principe si degni di chiamare un Conte. Invece il centralino di Palazzo Chigi lo ha lasciato in attesa, senza nemmeno passargli la segreteria del premier.

L’idea di De Gregori trattato dalla Nuova Casta come uno stonato qualsiasi è suggestiva, ma non basta a spiegare il fenomeno del centralinismo romano, autentico presidio democratico del Paese. Nessuno sottovaluta il contributo dei centralini lombardi, veneti o lucani: chi non si è mai sentito dire «Attenda in linea» da una voce scocciata? E i centralini elettronici, benché asettici, sono altrettanto indisponenti. Però il centralinista romano in carne e ossa, nei rari habitat dove ancora sopravvive, presenta una peculiarità: la sublime indifferenza per lo status dell’interlocutore.

giuseppe conte rocco casalino

Rimane famoso il caso del centralinista di un quotidiano della Capitale a cui le Brigate Rosse osarono telefonare per rivendicare un attentato durante la pausa pranzo. «Un momento, sto a magnà», li rintuzzò l’eroe. «Forse non ha capito, siamo le Br». E lui, serafico: «Ho capito, mica so’ scemo. Mo’ prendo er taccuino, un po’ de pazienza». Quel giorno il terrorismo capì che non avrebbe mai fatto breccia nelle classi popolari. Quanto a De Gregori, la prossima volta che vorrà ringraziare Conte gli suggerisco di mandare un disco autografato a Casalino.

