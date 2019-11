CAFONAL LILLI E I VAGABONDI – LA GRUBER PRESENTA IL LIBRO “BASTA!” SUL POTERE DELLE DONNE CON BELLANOVA SUL PALCO E BOLDRINI IN PRIMA FILA – NON RESISTE E ATTACCA SALVINI: “UN NEOMASCHILISMO, UN’INTERNAZIONALE DEI BIFOLCHI”. DOMANDA: MA L'ANNO SCORSO QUANDO AVEVA CHIAMATO E SBACIUCCHIATO SALVINI PER PRESENTARE IL LIBRO PRECEDENTE, L'ALLORA MINISTRO DELL'INTERNO ERA UN FEMMINEO ANGIOLETTO? O SI E' ACCORTA SOLO NELL'ULTIMO MESE CHE DI TRATTA DI UN TRUCE, GIUSTO IN TEMPO PER PROMUOVERE IL SUO PAMPHLET?