LA DECRESCITA INFELICE DI CIPOLLINO SOTTO LE LENZUOLA - "QUANDO SBAGLIO E PRENDO DUE PILLOLE DI TAVOR, NEL MOMENTO IN CUI DOVREI ANDARE CON LEI, È... CALMA PIATTA" - LE RIVELAZIONI PICCANTINE DI MASSIMO BOLDI A "CIAO MASCHIO": "PRESE LE PILLOLE MI ADDORMENTO. MA SE ANCHE MI DOVESSI SVEGLIARE, SAREI INNOCUO". POI RIVELA LA PRIMA COSA CHE GUARDA IN UNA DONNA (SPOILER: NON SONO LE MANI, NÈ LE TETTE) – IL "TRADIMENTO" A BERLUSCONI, LA MAXI-MULTA DA OLTRE 2 MILIARDI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE CON IL BISCIONE E…

massimo boldi a ciao maschio 1

Massimo Boldi sarà tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo nella terza puntata di Ciao Maschio in onda stasera in seconda serata su Rai 1. L’attore si è lasciato andare, nella parte finale della trasmissione in cui solitamente vi sono delle domande a sfondo sessuale, a rivelazioni molto piccanti.

Alla domanda dell’attore Mirko Frezza, altro ospite della serata, Boldi non ha esitato a rispondere: ‘’Mi è capitato di essermi addormentato, con una donna al mio fianco, quando ho anticipato la pillola di Tavor. Io solitamente prendo il Tavor per dormire, quando prendo questa pillola delle volte me ne dimentico e può capitare di dire ‘’ma l'ho presa o non l'ho presa?’’ e quindi magari ne prendo un’altra.

massimo boldi a ciao maschio 2

Nel momento in cui dovrei andare con lei, ed è successa questa cosa, mi addormento proprio. Ma se anche mi dovessi svegliare, sarei comunque innocuo. Sei addormentato in tutto, non riesci a… E’ proprio una calma piatta, calma piatta’’. Ed ancora: ‘’Cosa guardo in una donna? Le gambe, soprattutto le gambe. Stasera - rivolgendosi alla De Girolamo - te le sto guardando tanto, ad esempio’’.

massimo boldi silvio berlusconi

Massimo Boldi nella puntata di Ciao Maschio di domani, sabato 28 settembre su Rai1, ha parlato con Nunzia De Girolamo del suo rapporto con Silvio Berlusconi, ma non solo. «Adriano Celentano nell'87 e nell’ 88’, mi disse, "io faccio 'Fantastico', se non lo fai anche tu, io non lo faccio". A quel punto è cominciato un balletto tra Rai e Mediaset, dove io invece ero molto legato a Silvio Berlusconi da una grande amicizia. E invece, come fece Giuda con Gesù, lo tradii».

massimo boldi adriano celentano

Quando De Girolamo gli ricorda della condanna ad una multa di 2 miliardi e 250 milioni per inadempienza contrattuale, Boldi esclama: «Quanti soldi erano, mamma mia, bisognava anche averli. Però bisognava risolvere in qualche modo, perché la famiglia era grande ormai. E allora mi sono messo di buona lena, sono andato a bussare a Via dell'Anima, qui a Roma, dove abitava Silvio Berlusconi. Dopo quattro ore, mi ha ricevuto e ci siamo parlati. E lui mi disse "ma bisogna farle le stronzate nella vita. Sai quante le ho fatte io?" Così si sistemò tutto». […]

massimo boldi a ciao maschio 3 nunzia de girolamo

