LA DECRESCITA INFELICE DI IMMA DININNI

L’attrice pugliese e vincitrice del reality show “Un due tre stalla” in onda nel 2007 su Canale 5 per la conduzione di Barbara d’Urso è quasi alla fame; la casa comprata grazie al montepremi vinto è stata pignorata, nessuno l’ha più chiamata a lavorare nel mondo dello spettacolo e di conseguenza per salvare il salvabile si è dovuta reinventare ed ora per mantenere lei e il suo bambino fa le pulizie in diversi bed and breakfast della capitale.

Abita in un piccolo monolocale, a volte si toglie lei il cibo dalla bocca per darlo a suo figlio e non riesce a pagare l’affitto da due mesi.

Da anni chiede aiuto tramite i giornali, mandando lettere ed e-mail a capistruttura, conduttori, autori e dirigenti della televisione ma sembra che tutti si siano dimenticati di lei ed anzi non le diano nemmeno una risposta, ignorandola.

Imma racconta: “chiedo da anni di poter partecipare ad un altro reality per poter tirare a campare e dare un po’ di serenità economica a mio figlio sopratutto, ho lanciato un appello ad Alessia Marcuzzi per l’Isola ma nemmeno lei mi ha risposto! L’unica che mi ha aiutato in minima parte è stata Barbara d’Urso che mi ha ospitato a Domenica Live un anno fa, ma con il gettone di una sola ospitata non campo ovviamente. Mi piacerebbe fare delle fiction, del teatro...qualsiasi cosa ma fatemi lavorare. Sono una donna e mamma forte che fa tutto da sola, solo la fede e l’amore per mio figlio mi sta aiutando ad andare avanti!”.

