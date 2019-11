DELICATISSIMO! “FAMME TOCCA' CHE PORTA BENE", DE SICA SHOW A "DOMENICA IN". PRIMA TOCCA IL SEDERE ALLA VENIER, POI RICORDA DI QUELLA VOLTA CHE IN ASCENSORE SI LIBERO’ LASCIANDO UN ODORACCIO. INDOVINATE CHI ENTRO’ DOPO… - IL RICORDO DEL PADRE VITTORIO CHE IN PUNTO DI MORTE FECE UNA BATTUTA SUL LATO B DI UN’INFERMIERA...

Da www.liberoquotidiano.it

christian de sica a domenica in

L'intervista di Mara Venier a Christian De Sica in diretta a Domenica in, su Rai uno, ad un certo punto, ha avuto una impennata di comicità e imbarazzo. Alla fine della chiacchierata con la conduttrice, il figlio del maestro del cinema Vittorio De Sica, ha toccato il sedere alla Venier. Giustificandosi così: "Famme tocca' che porta bene".

Ma i momenti di allegria non sono finiti qui. Ad un certo punto De Sica ha raccontato del suo primo grande show a Montecarlo alla presenza di Grace Kelly e consorte e molte altre celebrità. Dopo aver festeggiato con la sua band, ha rivelato, si è addormentato nell'ascensore dell'hotel ma mentre era assopito si è "liberato" lasciando un odoraccio nell'abitacolo. "Sai chi entrò dopo? La Regina di Giordania".

DE SICA

brando e christian de sica foto di bacco

Da www.leggo.it

A Domenica In arriva Christian De Sica, che con verve comica e un po' di emozione racconta della sua vita, della sua famiglia e dell'ultimo film nelle sale. Non è mancato il ricordo di suo padre Vittorio, maestro del Neorealismo italiano: «Non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un giocatore d'azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la vita, e mi ha lasciato tanto altro, non i soldi, ma cose più importanti».

Il padre desiderava che lui si laureasse, ma Christian aveva l'arte nel sangue e ha iniziato a fare cabaret e varietà quando era giovanissimo. «Mi dispiace che se ne sia andato così presto perché avrebbe potuto darmi dei consigli. All'inizio mi paragonavano a lui, ma è impossibile. Lui era un maestro del cinema, io volevo fare cose diverse». L'attore ha raccontato anche di quando era in punto di morte e ha fatto una battuta sul lato B di un'infermiera: «Mi voleva far ridere anche in questo momento. Lui mi diceva sempre 'cerca di godere ogni attimo. Goditi anche l'attesa alla stazione'».

Parole anche per suo fratello Manuel, scomparso recentemente, e per la mamma: «Mio fratello mi manca, ma la perdita più dolorosa è stata quella di mia madre. Sono fortunato perché mio padre lo vedo ovunque, nei film o nei video televisivi. Di mia madre ho solo fotografie».

christian de sica a domenica in

Mara Venier ha poi mostrato le immagini della famiglia costruita con la moglie Silvia Verdone, sorella del più famoso Carlo: «Ci sopportiamo da più di quarant'anni, da quando frequentavo la sua casa.

Christian De Sica ha parlato, infine, del suo ultimo film, girato quasi interamente a Napoli con Gian Marco Tognazzi Carlo Buccirosso tutto a Napoli. Di questo lungometraggio è anche regista. Al suo fianco, come aiuto, suo figlio Brando.

christian de sica foto di bacco leslie nielsen de sica LA FAMIGLIA DI VITTORIO DE SICA christian de sica (2) christian de sica silvia verdone CHRISTIAN DE SICA de sica christian de sica DE SICA christian de sica DE SICA 1 de sica fiorello christian de sica ph adolfo franzo' de sica pozzetto ricky e barabba de sica ricky e barabba scampi de sica 3

LA FAMIGLIA DI VITTORIO DE SICA de sica ghini verdone de sica DE SICA POVERI MA RICCHISSIMI de sica asuncion vacanze di natale de sica boldi de sica christian de sica SONO SOLO FANTASMI DE SICA BUCCIROSSO TOGNAZZI