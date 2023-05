23 mag 2023 18:54

I DELIRI DEI CUSTODI DELLA MORALITÀ GIORNALISTICA – NICOLA PORRO DOVRA’ PRESENTARSI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI PER NON AVER OSPITATO “ALCUN RAPPRESENTANTE DELLA PARTE AVVERSA” QUANDO HA INTERVISTATO EMINE DZHAPAROVA, VICEMINISTRA AGLI ESTERI UCRAINA - MATTIA FELTRI: “SERVIVA DUNQUE QUALCUNO DEL GOVERNO RUSSO? PER LA PAR CONDICIO? DA ORA IN POI, RICORDIAMOCI IL ‘RAPPRESENTANTE DELLA PARTE AVVERSA’. PER ESEMPIO, CARO NICOLA, SE INTERVISTI LILIANA SEGRE RICORDATI IL NAZISTA”