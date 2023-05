DEPP IMPACT - LILY ROSE DEPP È PRONTA A RACCOGLIERE IL TESTIMONE DEL PADRE CON IL SUO RUOLO IN "THE IDOL", LA NUOVA SERIE CHE RACCONTA LA PERVERSIONE DELL'INDUSTRIA MUSICALE TRA DROGA, SESSO SFRENATO E MANIPOLAZIONI - LA FIGLIA DI JOHNNY DEPP INDOSSA I PANNI DI UNA GIOVANE POPSTAR CHE FINISCE NELLE GRINFIE DI UN PROPRIETARIO DI UN CLUB DI LOS ANGELES - LA SERIE HA SCANDALIZZATO L'AMERICA PER I TEMI CRUDI E PER ALCUNE SCENE AI LIMITI DEL PORNO... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefania Ulivi per il "Corriere della Sera"

[…] a vivere con gli occhi puntati addosso la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis ha dovuto abituarsi fin dalla nascita. Raccolto il testimone da suo padre, […] Lily-Rose Depp, 24 anni, è a Cannes in qualità di star della serie Hbo The Idol che ha turbato la stampa americana, ideata e diretta da Sam Levinson con la collaborazione di Abel «The Weeknd» Tesfaye, anche coprotagonista. I primi due episodi sono passati in anteprima fuori concorso, dal 5 giugno su Sky.

Depp è Jocelyn, star tutta pop e sregolatezza che […] cade sotto l’influenza di un misterioso deejay, Tedros, proprietario di un club di Los Angeles, nonché leader di una sorta di setta («Una specie di Dracula», secondo Tesfaye che lo interpreta). Sesso, droga, manipolazione, solitudine: un ritratto impietoso del mondo della musica, con impresari, assistenti e agenti smaliziati […]

Con un tasso di nudità e sesso estremo (al limite del grottesco) che ha fatto gridare allo scandalo i giornali Usa, guidati da un’inchiesta uscita in marzo su Rolling Stone che ha accusato Levinson & Tesfaye di essere essi stessi laidi manipolatori, il loro set «caotico e fuori controllo», tossico anche per la tenera Lily-Rose. […]«È molto triste leggere cose inventate. Non coincidono in nulla con quella che è stata la mia esperienza durante la lavorazione[…]».

[…]Nei giorni scorsi ci ha pensato lei a mostrare dall’account Instagram le foto con la fidanzata, la rapper 070 Shake. Verso Jocelyn si mostra protettiva. «Mi interessava mostrare quello che non si vede: come è quando è sola, lontana dai riflettori».

Ogni riferimento a popstar realmente esistite e ferite, Britney Spears, su tutte, è casuale, dice: «Non raccontiamo la storia di nessuno in particolare. I riferimenti sono tanti, non solo musicali. Jocelyn è trasgressiva e esagerata in tutto quello che fa, anche nel modo di vestirsi. E anche il sesso dice molto di lei. La sua è una nudità emotiva». Levinson ( Euphoria ) si difende da chi lo accusa di aver giocato sporco: sfiorato il softporno per denunciare un mondo ipersessualizzato. «Volevamo provocare, certo. Ma guardiamo la realtà: l’influenza della pornografia sui giovani, sopratutto in America, è reale: sui social, negli atteggiamenti, nel vestire».

