LA DERIVA DEI MANESKIN: INIZIANO A DARE PIU' SPAZIO ALLE SCENEGGIATE CHE ALLA MUSICA - A UN FESTIVAL IN OLANDA, DAMIANO FA UNO STRIP-TEASE SUL PALCO RIMANENDO IN MUTANDE - IL CANTANTE ROMANO SI E' POI ESIBITO IN UN BALLETTO SCATENATO CON L'AUGELLO SOTTOCOPERTA…- VIDEO

Da www.repubblica.it

damiano dei maneskin in mutande al festival pinkpop

Maneskin: Damiano balla in slip sul palco del Pinkpop festival in Olanda

Una performance d'eccezione, quella dei Maneskin al Pinkpop Festival in Olanda, che hanno visto anche un divertente fuori programma quando il leader della band Damiano ha improvvissato un divertito ballo in slip tra l'acclamazione dei fan. La band italiana è stata omaggiata da uno dei gruppi sacri del rock, i Pearl Jam, che hanno ringraziato i Maneskin per aver suonato immediatamente prima di loro

