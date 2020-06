4 giu 2020 19:45

LA DESTRA CHE VORREI - MICHELE SERRA E IL VIZIO DELLA SINISTRA CHE VUOLE SCEGLIERSI GLI AVVERSARI: "SULLE REGOLE COME HA FATTO LA DESTRA A RINCAFONIRE FINO A QUESTO PUNTO?LASCIAMO STARE PAPPALARDO, ULTIMA MACCHIETTA DI UNA LUNGA SERIE. MA COME SI SARÀ SENTITO TAJANI, IN MEZZO A QUELLA PROMISCUITÀ CRETINAMENTE SEDIZIOSA? IO PRIMA DI MORIRE DAREI NON SO CHE COSA PER RIVEDERE UNA DESTRA ALLA MALAGODI, ALLA MONTANELLI, ALLA PREZZOLINI. POTREI ALMENO RISPETTARLA: CHE È PERFINO PIÙ CHE VOTARLA…"