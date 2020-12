DETTO SFATTO! – DOPO LA SCURE DI SALINI CHE AVEVA IMPOSTO LA SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA DOPO IL SIPARIETTO DELLA BONONA SUI TACCHI CHE INSEGNAVA COME FARE LA SPESA, “DETTO FATTO” TORNA IN TV DA DOMANI DALLE 15.15 – BIANCA GUACCERO NON PERDE IL POSTO, MA CI HANNO RIMESSO LE PENNE GLI AUTORI E… - VIDEO

Jonathan Zacconi per "www.davidemaggio.it"

Detto Fatto torna in tv. Da domani, alle 15:15 (venti minuti dopo l’orario stabilito inizialmente), la trasmissione sarà nuovamente in diretta su Rai 2 dopo quello che è accaduto il 25 novembre scorso quando un discusso tutorial – in cui la pole dancer Emily Angelillo mostrava al pubblico come utilizzare i tacchi ed essere seducenti anche in contesti inusuali – ne determinò la sospensione. Nessun cambio di conduzione come qualcuno aveva ventilato nelle ultime settimane: Detto Fatto rimane saldamente nelle mani di Bianca Guaccero.

Il programma tornerà in diretta con una squadra rinnovata di autori e una nuova linea editoriale curata, per Rai2, da Gabriella Oberti. Detto Fatto – promettono – resterà fedele alla sua natura ma avrà una nuova veste che lo vedrà sempre più al fianco del pubblico, proponendo soluzioni pratiche e idee innovative anche per affrontare la nuova quotidianità dettata dal particolare momento che stiamo vivendo.

Al fianco di Bianca Guaccero ancora Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian che si destreggeranno tra tutorial di lavoro, cucina, economia, fai da te, famiglia e fitness. La trasmissione, in queste nuove vesti, darà consigli e soluzioni alle richieste del pubblico grazie all’intervento di esperti in grado di rispondere alle domande che verranno principalmente dai social ai quali verrà prestata maggior attenzione.

Le storie dei telespettatori di Detto Fatto verranno raccolte e raccontate in studio insieme alle storie di alcuni personaggi famosi che offriranno lo spunto per affrontare e riflettere su tematiche delicate, come i disturbi alimentari, il body shaming, il bullismo, la parità di genere (!). Infine non mancheranno tutorial sul Natale, dalle ricette alle decorazioni per la casa.

