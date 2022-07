PUTIN 2, OCCIDENTE 0 – AL QUINTO MESE DI GUERRA IN UCRAINA ALCUNI CONTI NON TORNANO – DOMENICO QUIRICO: “PUTIN È SEMPRE SALDAMENTE AL POTERE MENTRE DUE DEI SUOI PIÙ FERVIDI AVVERSARI, JOHNSON IL LEONE BRITANNICO, E DRAGHI, L'UOMO DEL CELEBRE PELLEGRINAGGIO IN TRENO A KIEV, SONO CADUTI, AZZOPPATI DALLE INFINITE E VIRTUOSE TRAPPOLE DELLA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE” – IL PIL CHE CI HA RESO GRANDI CI UCCIDERÀ?"