donna misteriosa donna misteriosa
DICONO CHE TRA DUE AMICHE DEL CUORE SIA SBOCCIATA UNA PASSIONE CHE E' SEMPRE STATA LATENTE. DICONO CHE NON VOGLIONO RENDERE PUBBLICO IL LORO LEGAME PER TIMORE DI ROMPERE IL RAPPORTO VIRTUOSO CHE HANNO CON IL LAVORO E CON UN'AZIENDA POLITICIZZATA E PROGRESSISTA. DICONO (DA "VANITY"-
PUTIN 2, OCCIDENTE 0 – AL QUINTO MESE DI GUERRA IN UCRAINA ALCUNI CONTI NON TORNANO – DOMENICO QUIRICO: “PUTIN È SEMPRE SALDAMENTE AL POTERE MENTRE DUE DEI SUOI PIÙ FERVIDI AVVERSARI, JOHNSON IL LEONE BRITANNICO, E DRAGHI, L'UOMO DEL CELEBRE PELLEGRINAGGIO IN TRENO A KIEV, SONO CADUTI, AZZOPPATI DALLE INFINITE E VIRTUOSE TRAPPOLE DELLA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE” – IL PIL CHE CI HA RESO GRANDI CI UCCIDERÀ?"
DAGONOTA! NESSUN TRADIMENTO DI MARSAGLIA, MA UNA TATTICA BEN ORCHESTRATA - LA NOMINA DEL BANCHIERE NEL CDA DI GENERALI HA AVUTO IL VOTO CONTRARIO DEI DUE RAPPRESENTANTI DI CALTAGIRONE, CATTANEO E BROGI, PER DARE L’IDEA DI OPPOSIZIONE ALLA COOPTAZIONE DI MARSAGLIA NEL BOARD DEL LEONE. MA IN REALTÀ LA NOMINA HA AVUTO IL PLACET PERCHÉ… - LA FURIA DI FABIO CORSICO, IL PIU’ STRETTO COLLABORATORE DI CALTA
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…