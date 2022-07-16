DICONO CHE TRA DUE AMICHE DEL CUORE SIA SBOCCIATA UNA PASSIONE CHE E' SEMPRE STATA LATENTE. DICONO CHE NON VOGLIONO RENDERE PUBBLICO IL LORO LEGAME PER TIMORE DI ROMPERE IL RAPPORTO VIRTUOSO CHE HANNO CON IL LAVORO E CON UN'AZIENDA POLITICIZZATA E PROGRESSISTA. DICONO (DA "VANITY"

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