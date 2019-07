DIETRO LE QUINTE... ALTRO CHE GIRL POWER! - SARAH JESSICA PARKER HA RIVELATO DI ESSERE STATA PRONTA A LASCIARE IL SET DI “SEX AND THE CITY” DOPO ESSERE STATA MOLESTATA: “NONOSTANTE IL MIO RUOLO NON MI SENTIVO NELLA POSIZIONE DI PARLARE, NON MI SENTIVO POTENTE COME L'UOMO CHE SI COMPORTAVA IN MODO INAPPROPRIATO. LE COSE SONO CAMBIATE QUANDO…” (VIDEO)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

willie garson il migliore amico gay di carrie

"Sex and the City" ha rischiato di rimanere orfano della sua Carrie Bradshaw. All'emittente americana National Public Radio, Sarah Jessica Parker ha infatti raccontato di aver subito molestie sul set da parte di un attore importante, proveniente dal cinema, e di aver minacciato i produttori di lasciare la serie tv se le cose non fossero cambiate. Nonostante fosse la protagonista indiscussa, l'attrice ha ammesso di non essersi sentita in una posizione di potere.

sarah jessica parker oggi

"Credo che non importi quanto sei evoluta e moderna. Nonostante il mio ruolo non mi sentivo completamente nella posizione di parlare, non mi sentivo potente come l'uomo che si comportava in modo inappropriato.

mr big e carrie

Mi sembrava sbalorditivo dirlo ad alta voce, c'erano molte occasioni in cui accadeva", ha confessato. Un vero paradosso che sia accaduto sul set di "Sex and the City", che negli anni Novanta ha contribuito a propugnare il girl power e la forza delle donne in un mondo dominato dagli uomini.

"Avrei avuto ogni ragione per dire che era inappropriato, ma non riuscivo ad esternare quanto mi mettesse a disagio questa situazione. Ne ho parlato con il mio agente, che l'ha poi comunicato ai produttori", ha dichiarato la Parker.

L'intervento del manager fu provvidenziale per la sua carriera: "Disse loro: 'Se continua così, lascerà lo show... le ho mandato un biglietto, un biglietto di sola andata per lasciare la città e non tornerà più'. In poche ore, cambiò tutto".

sarah jessica parker nel 1998

john corbett con carrie il cast di sex and the city 1 cynthia nixon, kristin davis, sarah jessica parker, kim cattrall al debutto venti anni fa sex and the city sex and the city sex and the city il cast di sex and the city al golden globe nel 2000 carrie di sex and the city Sex And The City il cast di sex and the city nel 2007 il cast di sex and the city sarah jessica parker con il marito matthew broderick