DIETRO LE QUINTE CON BUKOWSKI - IL DOCUFILM DI PAOLA FERRARI “YOU NEVER HAD IT – AN EVENING WITH CHARLES BUKOWSKI” PIACE AGLI USA: È USCITO IN 37 CINEMA DEGLI STATI UNITI, OTTENENDO UN’OTTIMA RECENSIONE SUL NYTIMES – LA PELLICOLA, PRODOTTA DALLA GIORNALISTA TV CON SILVIA BIZIO, È UNA LUNGA INTERVISTA CON LO SCRITTORE CHE SI RACCONTA SENZA FILTRI - SU SKY ARTE IN PRIMA SERATA IL 16 AGOSTO - VIDEO

Che bella soddisfazione per Paola Ferrari. Il suo docufilm è uscito in 37 cinema degli Stati Uniti, ottenendo un’ottima recensione sul NyTimes. La pellicola è prodotta dalla conduttrice e giornalista tv con Silvia Bizio, distribuita in Italia da Feltrinelli e negli States da Slam Dance.

S’intitola You Never Had It – An evening with Charles Bukowski. Si tratta del “Buk” più vero che si può avere. Senza filtri. Un doc che è davvero come passare una serata con lui rivivendo quegli anni con i suoi eccessi ma anche con il suo magnetismo.

La trama fa riferimento a una giornalista italiana che vive a Los Angeles, Silvia Bizio, e che per caso pulendo il box di casa ritrova le registrazioni di una intervista lunga un’intera notte a casa di Bukowski, una splendida serata passata bevendo e fumando mentre lui racconta la sua vita. Niente di più vero di quando ci si racconta a ruota libera in maniera spensierata. Il film è stato già presentato alla Mostra di Venezia.

