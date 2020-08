“LE SCUOLE? NELLE CONDIZIONI ATTUALI NON È POSSIBILE RIAPRIRLE” – DE LUCA LANCIA L’ALLARME DOPO I PROBLEMI LEGATI AL TRASPORTO E AL DISTANZIAMENTO NELLE CLASSI: “AVREMO SCELTE COMPLICATE DA FARE. NON SO QUELLO CHE SAREMO IN GRADO DI FARE IN DUE SETTIMANE” - POI SE LA PRENDE CON LE REGIONI DEL NORD: "NIENTE QUARANTENA OBBLIGATORIA NELL'ATTESA DEL TAMPONE. COSE DA PAZZI"