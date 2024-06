DIETRO L’IDEA DI SOSTITUIRE LA BORTONE CON MARIA LATELLA (GRADITA ALLA MELONI) C’È UNA STRATEGIA PER PLACARE L'IRA DI GIORGIA MELONI: PER LA DUCETTA, I VERTICI RAI SI SONO MOSSI COME ELEFANTI IN UNA CRISTALLERIA METTENDOLA IN SERIA DIFFICOLTÀ E TRASFORMANDO LA BORTONE IN UN'EROINA - NESSUN COMMENTO DALLA CONDUTTRICE CHE ATTENDE LA PUNIZIONE "UFFICIALE" DALL'AZIENDA (UNA SOSPENSIONE PER L'AFFAIRE SCURATI)

Maria Corbi per la Stampa - Estratti

serena bortone 8

Sparita, almeno per ora dai palinsesti, Serena Bortone si distrae presentando il suo libro Ate vicino così dolce. Nessun commento, attendendo la punizione «ufficiale» che l'azienda sta per comminarle, probabilmente una sospensione per l'affaire Scurati (l'accusa alla Rai di censura per aver impedito l'intervento dello scrittore sul 25 aprile).

L'ad Roberto Sergio, ha detto alla festa de Il Foglio che la giornalista avrebbe dovuto essere licenziata. Visto che non è possibile, la soluzione è toglierla dalla prima serata, o proprio dal video. Perché vale sempre il metodo «punirne uno per educarne cento».

meloni latella

Sabato al suo posto dovrebbe andare Maria Latella, apprezzata da Giorgia Meloni, mentre per la domenica è previsto un allungamento di Report. Una scelta, questa, non certo fatta per simpatia verso Sigfrido Ranucci, ma perché il suo nome permette una difesa rispetto a chi pensa che si stia sempre più delineando una Rai/Tele Meloni. Per questo c'è chi spera che Ranucci si rifiuti di fare questo gioco per solidarietà alla collega. Chissà. Stesso discorso per Maria Latella di cui è difficile mettere in discussione la professionalità.

Una strategia per placare, l'ira della Meloni secondo cui i vertici Rai si sarebbero mossi come elefanti in una cristalleria mettendola in seria difficoltà e trasformando la Bortone in un'eroina.

giorgia meloni maria latella festival dell economia di trento

Se le cose andranno così, con Latella e Ranucci nel weekend di Rai3, rimarrebbe da spiegare come mai si chiude una trasmissione cresciuta nel corso della stagione in termini ascolti, chiudendo con il 6,1% di share e totalizzando il 4.5% sabato scorso quando Rai3 è stata la terza rete più vista nella fascia, con la concorrenza della partita d'esordio dell'Italia agli Europei su Rai1. Un risultato non scontato visto che gran parte del pubblico di Rai3 si è spostato sulla concorrenza, da Fabio Fazio sul Nove e Massimo Gramellini su La7.

Serena Bortone, se verrà confermata la cancellazione di Chesarà..., rimarrà a disposizione dell'azienda

roberto sergio con rossi