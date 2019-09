4 set 2019 15:30

DIETROFRONT! “IL GIORNALE” NON SI VENDE! - IL QUOTIDIANO MILANESE DIRETTO DA SALLUSTI RESTERÀ NELLE MANI DI PAOLO BERLUSCONI: DOPO MESI DI RUMORS E TRATTATIVE SEGRETE, È STATO SILVIO IN PERSONA A DECIDERE PER IL RINCULO - DIETRO CI SONO RAGIONI POLITICHE: CON LA NUOVA EVOLUZIONE DEL GOVERNO GIALLOROSÉ, FA COMODO L'“HOUSE ORGAN” DI FAMIGLIA