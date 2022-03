2 mar 2022 12:13

IL DIETROFRONT DI MARINE LE PEN: VIA LE FOTO CON PUTIN – LA LEADER DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL HA DATO ORDINE DI MANDARE AL MACERO UNA MONTAGNA DI VOLANTINI ELETTORALI IN CUI CAMPEGGIA UNA FOTO REALIZZATA NEL 2017 CON "MAD VLAD" – IL PRESTITO DI QUASI 10 MILIONI DI EURO OTTENUTO IN RUSSIA DA MARINE – ANCHE ERIC ZEMMOUR HA FATTO LODI SPERTICATE A PUTIN. E MÉLENCHON DA SINISTRA ADERIVA ALLE POSIZIONI PUTINIANE E POCHE SETTIMANE FA CHIEDEVA L’USCITA DELLA FRANCIA DALLA NATO...