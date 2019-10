DIFESE DI UN CERTO TENORE - BOCELLI DI ROVO SCENDE IN CAMPO A FIANCO DI DOMINGO: “LE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI? VERGOGNOSE E PARADOSSALI. DA LAUREATO IN LEGGE SO CHE CI VOGLIONO PROVE E UNA CONDANNA DEFINITIVA. IN QUESTO CASO CI SONO SOLO PREGIUDIZI CHE HANNO PORTATO A UNA SITUAZIONE INQUALIFICABILE. NON CREDO PROPRIO ABBIA BISOGNO DI MOLESTARE QUALCUNO” - VIDEO DA BRIVIDI

Dal “Corriere della sera”

Andrea Bocelli difende Placido Domingo dalle accuse di molestie sessuali. Il quotidiano britannico Telegraph ricorda che Domingo è stato denunciato da diverse donne, mentre Bocelli, in un' intervista al Gazzettino rimbalzata all' estero, avrebbe definito le recenti accuse a cantanti e direttori d' orchestra «vergognose e paradossali», aggiungendo di non voler entrare nel merito della questione Domingo «ma da laureato in legge so che ci vogliono prove e una condanna definitiva. In questo caso ci sono solo pregiudizi che hanno portato a una situazione inqualificabile. Non sono un giudice ma conosco Domingo e non credo proprio abbia bisogno di molestare qualcuno». Lo scorso mese, il Metropolitan di New York aveva annunciato la rinuncia del tenore a una serie di appuntamenti programmati.

L'improvviso forfait sarebbe stato causato proprio dalla vicenda delle molestie. Ad attendere Domingo c' era il ruolo da protagonista nel Macbeth ma lui stesso ha dichiarato di non essere in grado di lavorare, intendendo difendersi dalle pesanti accuse che respinge con forza. Le testimonianze delle presunte vittime sono state raccolte dall' agenzia di stampa americana Associated Press , a cui le donne hanno raccontato come il cantante lirico le avrebbe insidiate e molestate con comportamenti inappropriati. Il portavoce del cantante ha definito le accuse «piene di inconsistenze».

