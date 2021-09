Alberto Dandolo per Oggi

Tra Diletta Leotta e Can Yaman è finita ufficialmente. Ma è davvero mai iniziata questa storia d’amore tanto discussa e mediaticamente esposta? È la storia di un amore o è la storia di una rappresentazione di un sogno d’amore? Tra il Bosforo e le pendici dell’Etna si rincorrono le voci più disparate. Voci che convergono su un unico interrogativo: una “stories” a uso e consumo dei social, una scientifica strategia di comunicazione finalizzata all’accrescimento della popolarità delle star o vero sentimento? Una cosa è certa; anche se la coppia continua a seguirsi sui social, Instagram in primis, di loro non ci sono più tracce insieme. Ma proviamo a ripercorre quella che è una relazione, sicuramente più virtuale che reale, e che ha acceso il gossip di questa calda estate.

La storia, come ogni telenovela in salsa turca che si rispetti, dopo le paparazzate a cena, ed è il caso di dirlo, a tavolino, è arrivata la prima foto ufficiale di Can e Diletta: 4 febbraio 2021. A postarla sui social è stato l’attore turco. Con una didascalia che non prometteva bene: “Coppia pericolosa”., aveva scritto. Mai frase fu più profetica. Una foto che su Instagram negava la possibilità ai folllower di commentare. Forse per paura delle critiche, forse perché questo “amore” era ancora troppo fragile per parare i colpi. I due sono però finalmente usciti allo scoperto. Ma Diletta allora scelse di non condividere lo scatto. Allora preferì mettere in mostra il suo décolleté e i jeans aderenti e lui i muscoli, al pari di spot pubblicitario. Perché non repostare? A proposito, la foto li ritraeva quando i due avevano appena tirato al bersaglio, lui con in mano una pistola, lei che si appoggiava dolcemente alla sua spalla. Che il bersaglio non fossero proprio i follower?

Siamo giusto qualche settimana prima di Sanremo. Si mormorava che Amadeus avesse chiesto a Can e anche a Diletta di prendere parte alla kermesse canora più importante del Paese. Ma a rileggere bene quelle che oggi sembrano essere state delle vere e proprie strategie di comunicazione, erano stati proprio loro a stimolare l’attenzione. E a porre le luci dei riflettori sulla coppia. Una mossa che non andò a buon fine, visto che entrambi insieme sul palco non vi salirono. Nel frattempo la popolarità dei due è cresciuta a dismisura, ma i fan, soprattutto dell’attore turco, a questa storia non ci hanno mai creduto. I commenti sui social ne confronti della povera Diletta sono sempre stati crudeli e velenosi. D’altra parte anche al di là del mediterraneo si ergevano pettegolezzi e illazioni nei confronti di Can mettendo in dubbio i suoi impulsi passionali nei confronti della statuaria giornalista catanese.

Il 26 marzo Diletta lo porta in Sicilia. Arrivano le presentazioni ufficiali alla famiglia siciliana documentante prontamente sui social. Ma ecco che arrivano le prime avvisaglie di tempesta. La crisi (vera?) è dietro l’angolo. Yaman le chiede di seguirlo in Turchia, vuole presentarle la sua famiglia, ma la Leotta declina l’invito. Can chiude così il suo account Instagram da oltre 8 milioni di follower il 15 aprile. La rete è in fermento: tutti si chiedono che fine abbia fatto la star turca!

I giornali titolano: “È finita”. Lei si toglie il prezioso anello da 40 mila euro che l’attore le ha regalato (un giornale guarda caso lo fotografò prontamente dentro una nota gioielleria di lusso). Ma come è possibile?Lui è ll’attore più desiderato del momento, i registi se lo contendono, le donne di tutto il mondo impazziscono per lui. Eppure Diletta dice no. O meglio “forse”. Anche perché lui le avrebbe anche chiesto di sposarla nel giorno del suo compleanno: 16 agosto (la Leotta lo ha festeggiato senza di lui, ndr). Davanti a un brillocco da 40 k l’attore turco ha chiesto a Diletta Leotta di sposarlo. La risposta? “Ci penso”. Pensa oggi e pensa domani, questo matrimonio non si ebbe da fare.

Ma la soap opera preserva un “atteso” colpo di scena. Il 23 giugno la Leotta parte con Yaman per Istanbul. Un colpo di coda inaspettato e disperato. Diletta va conoscere la famiglia turca con tanto di paparazzi al seguito. La mamma di lui le dà la sua benedizione: “è una ragazza dolcissima e molto carina”, l’ha descritta a un giornale locale. Eccolo di nuovo felici e “innamorati”.

La coppia ha trascorso insieme, fanno sapere, ogni momento libero degli ultimi mesi. Per poi separarsi di nuovo. Drasticamente. È il 9 agosto e iniziano per entrambi vacanze da single. Nessuna foto più che li ritraesse l'uno accanto all'altra. Nessun contatto e Can non viene neppure invitato alla tanto discussa festa dei 30 anni a Catania.

Arriva quindi Venezia con il suo festival e le sue Luci. Diletta è lontana e Yaman non ha occhi che per Moran Atias, modella e conduttrice israeliana, molto nota anche in Italia. La Leotta non commenta. Il sipario si chiude (almeno per il momento) sulla “fiction” catanese-ottomana. Fu vero amore o fu solo un sogno che come direbbe Ivano Fossati “bisognava sognare”?

