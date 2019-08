DILETTA-CI TUTTA L’ESTATE – LA LEOTTA SCATENATA IN BARCA TRA COSTUMINI ANIMALIER DA URLO, BALLI, TUFFI E ABBRACCI CON IL COLLEGA MATTEO LOTTI (FOTO!) – A “DIVA E DONNA” NON E’ SFUGGITA LA COMPLICITA’ CON IL MUSICISTA, IL MITOLOGICO "MAESTRELLO" DI 'RADIO 105' – DI CHI SONO LE ROSE ROSSE CHE LEI HA MOSTRATO SUI SOCIAL? – IL VIDEO STRACULT DI DILETTA CHE SCULETTA (ATTENZIONE: CREA DIPENDENZA)

Da www.tgcom24.mediaset.it

L'avevamo detto che sarebbe stata la regina dell'estate. E così Diletta Leotta, pizzicata dal settimanale Diva e Donna in barca con il collega alla radio e musicista Matteo Lotti, si conferma la bomba sexy più amata della stagione calda. Dopo l'addio allo storico fidanzato Matteo Mammì, la Leotta è stata avvistata in atteggiamenti intimi con il pugile Daniele Scardina. Ora altra barca, altri siparietti hot.

Al largo di Amalfi con tutta la ciurma radiofonica, Diletta si diverte e sfoggia costumini animalier arcobaleno imperdibili. Dai tuffi con Daniele Battaglia e Matteo Lotti agli abbracci di squadra, la showgirl non si vorrebbe separare mai dai colleghi. Fisico mozzafiato e curve da capogiro abbaglia gli amici con le sue pose e regala siparietti bollenti che surriscaldano gli ammiratori. Sul suo profilo social non perde occasione di mostrare fasci di rose rosse che le vengono recapitate in tutte le location in cui soggiorna. L'estate è ancora lunga e la Leotta è la regina indiscussa...

