Se tre indizi fanno una prova, Diletta Leotta e Can Yaman hanno cercato di disseminare certezze: hanno voluto che si considerasse come autentico e vero ciò che avevano intenzione di comunicare. Ma tra la verità e la sua rappresentazione esiste uno iato profondo. Tra il mostrare fieri e orgogliosi la nascita di un amore vero e la volontà di innescare la macchina del gossip su un amore presunto c'è una grande differenza.

Riavvolgiamo il nastro. La bella Diletta e il tenebroso Can nei giorni scorsi sono stati prima immortalati "casualmente" durante una cena in un famoso hotel romano e poi si sono dedicati dolci frasi sui social. Rendendo di fatto loro stessi virale la notizia di una passione appena nata. E il tutto senza mai smentire e nemmeno confermare l'indiscrezione, of course!

Contattata da “Oggi”, Diletta si trincera dietro un “no comment”. Mai la Leotta si è concessa a interviste incentrate unicamente sulla sua vita più intima. Un silenzio tanto assordante quanto birichino. Non vuole in nessun modo commentare “il gossip del momento”. Intanto lei e Can Yaman postano frasi sibilline, come quel “nonostante la pioggia il cielo di Roma profuma di sogni” che entrambi hanno condiviso su Instagram.

A guardare bene i due hanno già la loro canzone d’amore, “Napoli no Yoru” (Una notte a Napoli) che Yaman ha postato nelle stories proprio il giorno in cui Diletta si trovava nel capoluogo partenopeo per seguire la sfida Napoli-Fiorentina. Lo stesso brano era stato condiviso da Diletta prima di atterrare in città.

A proposito di canzoni, in molti danno per certa la partecipazione della star della soap “DayDreamer” a Sanremo e pare che Amadeus stia pensando di far tornare sul palco dell’Ariston anche la giornalista. Palco dove peraltro comparirà pure Zlatan Ibrahimovic, il campione del Milan che, ha rivelato Oggi, ha passato con Diletta ore intime la scorsa notte di Capodanno.

Dunque la conduttrice e l'attore turco sono davvero una coppia di cuori? Probabilmente solo una coppia di amici e di affari. Tanto che c’è chi è pronto a giurare che Diletta presto sbarcherà anche in Turchia dove potrebbe diventare la nuova eroina bionda delle serie tv in salsa ottomana. E chissà se le fan di Can si daranno pace. Lui è stato chiaro fin da subito: ”Sono fatti miei”, ha commentato su twitter chiudendo per poi riaprirlo l’account.

L’attore non vuole nessuna intromissione nella sua vita privata, lui che è riservatissimo e che fino ad ora non ha mai fatto trapelare nulla dei suoi amori custoditi come un segreto a cui in pochi possono avere accesso. Una vita privata oggetto di molti pettegolezzi pruriginosi sulle rive del Bosforo. Dal canto suo Diletta è reduce dalla fine di una storia d’amore molto importante con il pugile Daniele Scardina, che non ha mia nascosto di essere ancora affettivamente legato alla bella siciliana. Affetto ricambiato in egual misura dalla affascinate siciliana.

Un filo tra i due che in realtà non si è mai reciso, un legame forte fatto di amore vero e rispetto che va oltre ogni rancore e rottura tanto che i due continuano a esserci l'uno per l’altra e a seguirsi sui social.

Riuscirà Diletta a voltare pagina? Riuscirà anche a fare il salto verso l'estero che una ragazza bella e intelligente come lei merita? Un vecchio detto turco recita “per amore della rosa si sopportano le spine”. Se son rose fioriranno, anche se molti sono pronti a scommettere che siano già appassite. Anzi, che lo erano dall'inizio...

