DILETTA LEOTTA SVALIGIATA NELLA NOTTE: FURTO DI GIOIELLI DA 150MILA EURO, CASSAFORTE PORTATA VIA - FORSE AD AIUTARE I LADRI È STATA LA STESSA DILETTA: IERI SERA SI È ''TAGGATA'' IN UN NOTO RISTORANTE MILANESE NELLA SUA ''STORY'' INSTAGRAM. È IL CIRCOLO VIZIOSO DI CUI SONO VITTIMA GLI INFLUENCER: GUADAGNI (O SCROCCHI PASTI GRATIS) SOLO SE PROMUOVI I LUOGHI IN CUI VAI, MA COSÌ SEGNALI AI MALINTENZIONATI CHE NON SEI A CASA, E TI RUBANO QUELLO CHE GUADAGNI GRAZIE A QUELLE PROMOZIONI…

Da www.agi.it

Furto questa notte in casa di Diletta Leotta, show girl e conduttrice di programmi sportivi. A denunciare il fatto alla questura è stata la stessa Leotta, che ha notato la porta-finestra di casa sua - in zona Corso Garibaldi a Milano - forzata.

DILETTA LEOTTA A CENA FUORI

La conduttrice ha poi riscontrato che la cassaforte era stata portata via. Da una prima ricognizione mancano gioielli, orologi e contanti per un valore di circa 150 mila euro. L'esatta entitaàdella cifra verrà fatta in base alla denuncia che dovrà poi validare la stessa vittima e all'inventario che dovrà presentare. Sul posto è andata la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

