DILETTA, LA PROSSIMA VOLTA PROVA CON 'SHAZAM' – “ECCO I GIARDINI DI MARZO DI VENDITTI”, SUPERSTECCA DELLA LEOTTA AL TERMINE DI LAZIO-JUVE - PAOLA FERRARI LA BACCHETTA: “E’ PRONTA PER SANREMO” – ALTRA GAFFE CON BALAZARETTI: “SI’, VAI VAI”. MA L’EX TERZINO STAVA SOLO CERCANDO DI COMPLETARE IL DISCORSO - VIDEO

Diletta Leotta: “I tifosi che cantano i giardini di marzo di VENDITTI.” Le basi, le basi proprio.#LazioJuve pic.twitter.com/e4rDI4gGHk — Dioniso? (@1Dioniso) 7 dicembre 2019

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da www.ilmessaggero.it

diletta leotta

E' stata una settimana complicata per Diletta Leotta. Lo splendido volto di DAZN, una delle conduttrici più amate da parte del pubblico sportivo italiano, è scivolata in tre bucce di banana che, purtroppo, i social non le hanno perdonato. Cominciamo dalla prima, quella della presentazione di Handanovic al Gran Galà del Calcio. «Per te è un'emozione essere per la prima volta qui sul palco». Daa. Sbagliato. E' lo stesso portiere dell'Inter a farle notare che lui, quel premio, lo ha già vinto tre volte. Il video finisce in rete e, addirittura, gli organizzatori sono costretti a scusarsi proprio con Diletta, scagionandola dalle accuse e scaricandole tutte sul povero autore che ha compiuto il (piccolo) errore.

diletta leotta

Arriviamo a Lazio-Juventus. O meglio, al post partita di Lazio-Juventus quello che ha fatto impazzire di gioia i tifosi biancocelesti. Una vittoria pazzesca contro i campioni d'Italia e un'epica "Giardini di Marzo" sparata a tutto volume all'Olimpico: «Ed ecco i tifosi e la Curva che canta no i "Giardini di Marzo" di Venditti...». Daa. Sbagliato. La canzone è di Lucio Battisti che era tra l'altro un tifoso della Lazio e non di Antonello Venditti che, all'Olimpico, va a vedere la Roma da circa due secoli. Errore musicale, ci può stare, non abbiamo tutti Shazam nel cervello. Qualche minuto dopo qualcuno fa notare l'errore a Diletta che fa subito marcia indietro scusandosi. Paola Ferrari, la nemica storica della Leotta, partecipa su Twitter ai commenti al veleno e scrive: «Pronta per Sanremo...»

diletta leotta

E arriviamo al triplete della serata. Balzaretti sta commentando la partita e le parole di Milinkovic-Savic: «Il serbo ha detto che quando ha palla Luis Alberto, io vado...». E Diletta Leotta fa a Balzaretti: «Sì vai vai». Balzaretti continua come se nulla fosse: «... lui sa già che gli arriva il pallone». L'ex terzino della Roma non voleva ovviamente andarsene nel mezzo della diretta, accanto a Diletta, o sapere se poteva continuare il discorso. Ah, il bello della Diletta...

Paola Ferrari

diletta leotta

Diletta Leotta Foto Mezzelani GMT