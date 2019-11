DILETTA SFIDA LE SORELLE FERRAGNI A COLPI DI POLE DANCE – PANTALONCINO LEOPARDATO E MOVENZE NON PROPRIO FELINE, LA LEOTTA HA FATTO SFOGGIO DI AUTOIRONIA ARRIVANDO A DEFINIRSI “NEGATA”. E POI: “ORA SONO PRONTA AD ANDARE AL CINEMA PER VEDERE JENNIFER LOPEZ"– LA MIGLIORE DI TUTTE NELLA POLE DANCE RESTA VALENTINA FERRAGNI – FOTO+VIDEO

diletta leotta

Da www.ilmessaggero.it

Dopo Chiara Ferragni, anche Diletta Leotta cede alla mania della pole dance. La giornalista di Dazn ha sfidato l’influencer postando su Instagram alcuni video delle sue lezioni di ballo. Il loro approccio è completamente differente ma è riuscito a conquistare i rispettivi fan, che hanno subissato di like commenti sia i post dell’una che quelli dell’altra.

DILETTA LEOTTA A LEZIONE DI POLE DANCE

Ilmessaggero.it

chiara ferragni

Diletta Leotta come Jennifer Lopez. La conduttrice Dazn ha postato su Instagram un video in cui va a lezione di pole dance, imitando J.Lo nel film "Le Ragazze di Wall Street". Nella didascalia Diletta Leotta ha scritto: «Lezione di pole dance aspettando di vedere "Le ragazze di Wall Street" con Jennifer Lopez. Ora sono pronta per andare al cinema!».

valentina ferragni

Diletta scherza molto sulle sue capacità non eccelse da ballerina, arrivando a definirsi «negata» in una storia Instagram. Il video della conduttrice, come al solito, ha fatto impazzire i fan, letteralmente stregati dalla sensualità e la simpatia della Leotta alle prese con la pole dance. Forse Jennifer Lopez è ancora lontana, ma dopo la prima lezione Diletta è certamente già promossa.

valentina ferragni diletta leotta chiara ferragni fa pole dance 3 chiara ferragni fa pole dance 4 chiara ferragni fa pole dance 5 chiara ferragni fa pole dance 6 chiara ferragni fa pole dance 10 chiara ferragni fa pole dance 2 chiara ferragni fa pole dance 7 chiara ferragni fa pole dance 8 chiara ferragni fa pole dance 9 chiara ferragni fa pole dance 1 diletta leotta e le amiche diletta leotta diletta leotta federico balzaretti diletta leotta con le amiche diletta leotta dazn diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta king toretto diletta leotta diletta leotta diletta leotta king toretto diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta sculetta in barca 4 diletta leotta diletta leotta sculetta in barca 7 diletta leotta sculetta in barca 5 diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta federica pellegrini