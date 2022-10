1 - IL TESTO DI CAGOULE, DI SIMBA LA RUE

Simba

La rue, la vraie

Eh, eh, eh-eh

Cagoule, cagoule

Volto coperto, entro a mano armata

Oh, cazzo, oh, cazzo

Nuovo definitivo, nuova condanna

Fucile d'assalto su quella tua testolina da cazzo

Fai il matto, fai il matto?

Finisci scomparso o come quell'altro

Ho visto la morte, ho visto la fam

Ho visto cose, meglio non raccontare

Ho visto mamma per mesi in ospedale

Vendevo la morte, mi piaceva il rischio

Giravo di notte, rubavo le Twingo

Con la droga ci ho riempito il frigo

Con la droga ci ho pagato l'affitto

Ah, ah, che bello il rischio

Lavoravo bamba, era tutto bello

Mannite, mannite, il taglio è perfetto

Ti saltan due dita se non paghi i p?zzi

Ho pezzi sparsi per la mia Kalenji

Salda i d?biti o salti per aria

Salda i debiti o li salda tua mamma

Ho un piede nel rap, un piede per strada

Figlio di puttana (figlio di puttana)

Spostavo chili su una sport GT

Parigi-Nantes con due miei amici

Due gambe all'ora, semino sbirri

V8 biturbo, quanto strilla

Autrostrada, qua-quanto tira

Nantes Ovest, frate', fino a Marsiglia

E se avessi avuto una tipa

Era solo per tenergli i pezzi in figa

Cagoule, cagoule

Volto coperto, entro a mano armata

Oh, cazzo, oh, cazzo

Nuovo definitivo, nuova condanna

Fucile d'assalto su quella tua testolina da cazzo

Fai il matto, fai il matto?

Finisci scomparso o come quell'altro

Sacoche, sacoche

Giornata di paga, ho riempito la sacoche

Casquette, col Moncler in giro

TN abbinate alla tuta coi love del chilo

Asics, no Air Force, completo del Milan

Scendo dal palazzo in tuta sportiva

Tutto in comfort, in culo alla polizia

Non vince il più forte, ma vince il più furbo

Qua i piccolini, giuro, ti fanno brutto

Ovuli nel culo, soldi imboscati nei buchi

Non dirlo a nessuno

Cagoule, cagoule

Volto coperto, entro a mano armata

Oh, cazzo, oh, cazzo

Nuovo definitivo, nuova condanna

Fucile d'assalto su quella tua testolina da cazzo

Fai il matto, fai il matto?

Finisci scomparso o come quell'altro

Cagoule, cagoule

Volto coperto, entro a mano armata

Oh, cazzo, oh, cazzo

Nuovo definitivo, nuova condanna

2 - I RAPPER ARMATI E LA PORNOSTAR TRADITRICE LA GUERRA DI MILANO FINISCE CON UNA RETATA

Luca De Vito per “la Repubblica”

Due storie sovrapposte e collegate, con protagonisti simili ma intrecci diversi. E che ieri hanno avuto lo stesso finale: ovvero arresti, perquisizioni e l'azzeramento delle due bande di rapper più agitate (e pericolose) della Lombardia. Quelle che fanno riferimento a Baby Gang e Simba La Rue da una parte e Baby Touché dall'altra. Rivali tra loro, violente, con facile disponibilità di armi e pronte a tutto. Anche a sfidare le forze dell'ordine: «Faccio più soldi di voi, il vostro stipendio me lo mangio a pranzo » aveva esternato tempo fa Baby Gang sui social.

barbara boscali bibi santi 91 3

La prima di queste storie è ambientata a Milano, in corso Como, fra il 3 e il 4 luglio. È la cronaca di un'alba di follia, in cui la banda di Simba La Rue e Baby Gang affronta due senegalesi in una rissa in cui questi ultimi hanno la peggio, riempiti di botte entrambi dai rapper e uno dei due raggiunto anche da una pistolettata alla gamba.

Alla base dello scontro, screzi e piccole questioni di soldi probabilmente legate alla droga. Ma più che i rancori ad accendere gli animi è l'alcol. I due senegalesi per primi sparano con una scacciacani, gli altri urlano: «Noi vi ammazziamo» e «guardate che noi siamo la Gang». E cominciano a menare.

FAIDA TRA TRAPPER - BABY GANG

«Baby Gang ha tirato fuori il ferro perché anche il tipo ha iniziato a sparare - dice intercettato nell'auto Chakib Mounir detto "Malippa", uno dei giovani coinvolti nella rissa - Mentre Mario lo teneva, lui ha tirato fuori il ferro e ha iniziato a sparare, bam bam!». E si lamenta per il suo comportamento: «Però quando Zaccaria (Baby Gang, ndr ) si ubriaca è un casino. Zaccaria non deve bere proprio. Infatti lui lo sa. Però quando vuole bere è un casino, e non puoi dirgli di no».

Tutti vengono identificati grazie alle telecamere all'esterno di un Club (undici gli arresti, tra cui due minorenni). Immagini analizzate dagli specialisti della sezione Omicidi della Mobile guidati da Marco Calì in cui si vede il passaggio di una pistola tra Baby Gang e Simba La Rue, tra i più scatenati nell'assalto nonostante le stampelle per il recente accoltellamento alla gamba.

barbara boscali bibi santi 91 2

«Sai cosa mi faceva ridere? Speedy (soprannome di Simba La Rue, ndr ) che picchiava il negro con la stampella», dice ancora Malippa. Una faida tra social e armi: nella casa dove si appoggia Baby Gang a Sesto San Giovanni è stata trovata una Beretta calibro 7,65 sotto al cuscino ma anche una decina di riproduzioni di mitra e mitragliette Uzi appese ai muri, usate nei video della gang per accrescere il numero dei follower.

Ed è lo stesso Simba La Rue il collegamento con un'altra operazione che ieri ha portato ad altri arresti dei carabinieri di Bergamo. Quelle stampelle erano infatti la conseguenza delle coltellate subite in un agguato da parte dei rivali «di Padova », la banda di Baby Touché. Per riannodare il filo della seconda storia, bisogna tornare al parcheggio di Treviolo, Bergamo. È il 16 giugno scorso quando Simba viene accoltellato alla gamba per vendetta per il rapimento del rapper avversario Baby Touché, umiliato con un video sui social (fatti per cui Simba si era fatto un giro in carcere). A tradirlo, Barbara Boscali, la ex, attrice hard, un figlio, in arte "Bibi Santi 91".

simba la rue 5

Dall'ordinanza che ha portato in carcere quattro persone per tentato omicidio in concorso, tra i quali il fratello di Baby Touché - una è ancora ricercata - emerge il ruolo chiave dell'allora "donna" del rapper. Che ha «venduto» la posizione del suo uomo al gruppo rivale. Così "Babi Santi" ha contattato un certo S. (ancora ricercato), del gruppo di Touché: «Ho tutto quello che può servirti ». Cioè la posizione di Simba "Speedy", quella sera, per la vendetta. Dieci coltellate, 40 giorni di prognosi.

IL RAPPER BABY GANG

Il 6 agosto è la ragazza stessa che va dai carabinieri e ammette che «volevo vendicarmi per le umiliazioni subite» nella storia con Simba La Rue. «Pensavo lo avrebbero solo bullizzato con un paio di schiaffi», confessa. E invece è stata una spedizione punitiva con i coltelli. «Concorrente morale», nell'agguato. «A Samir (la persona contattata del gruppo rivale, ndr ) dicevo "vediamo se anche con gli uomini fa il figo come fa con me"». E il fratello di Touché il 23 giugno diceva: «Ha fatto quello che ha fatto, noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, così finisce di rompere il ca...».

