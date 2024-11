DINO RISI, PER SEMPRE – AFORISMI, BATTUTE, SARCASMI DEL GRANDE REGISTA: ‘’L'INGIUSTIZIA DOVREBBE ESSERE UGUALE PER TUTTI - ERA DOMENICA E NON SI TROVAVA UN IDRAULICO. COSÌ NACQUE VENEZIA - SE VOLETE FARE UNA RIVOLUZIONE, EVITATE LA DOMENICA, UN GIORNO DI PIOGGIA E L'ORA DI PRANZO - UN TALE, ACCORTOSI CHE I CRETINI ERANO LA MAGGIORANZA, PENSÒ DI FONDARE IL PARTITO DEI CRETINI. MA NESSUNO LO SEGUÌ. ALLORA CAMBIÒ NOME AL PARTITO E LO CHIAMÒ PARTITO DEGLI INTELLIGENTI. E TUTTI I CRETINI LO SEGUIRONO - AVETE FRETTA? CAMMINATE PIRELLI, SPARATEVI BERETTA, MASTURBATEVI SANDRELLI…”

Dino Risi

IL RICHIAMO DELL’AFORISTA

Estratto da “I miei mostri”, di Dino Risi (ed. Mondadori) - 2004

Coito, ergo sum.

Il lato bello della guerra è il dopoguerra.

Chissà se Tolstoj oggi scriverebbe quel che facevano a letto Vronskij e Anna Karenina.

Il sostantivo morì, ucciso da un aggettivo.

Oggi in aereo si vedono le facce che una volta si vedevano sul tram.

In ogni paese c'è un'orrenda casa moderna. L'ha progettata un geometra, figlio del sindaco.

La televisione è meglio del cinema. Sai sempre dov'è la toilette.

Generale: uno che non esita a dare la tua vita per il proprio paese

A cosa serve il telecomando? A uccidere chi ti è antipatico.

Partita di calcio tra omosessuali e lesbiche. L'arbitro è un transessuale.

Offrite un alibi a una donna, e otterrete da lei quello che vuole.

Pensa se Moro fosse stato ucciso durante i campionati mondiali di calcio.

Ho capito di essere innamorato il giorno in cui, in un bar, sentendo suonare il telefono, ho gridato: E per me!.

Era domenica e non si trovava un idraulico. Così nacque Venezia.

I comunisti italiani non sono mai stati tanto comunisti come da quando non sono più comunisti.

L'ingiustizia dovrebbe essere uguale per tutti.

Una partita che finisce zero a zero è come l'amore tra due che non si piacciono.

Suonavano la nostra canzone. E io sentii che non era più la nostra canzone.

Da un sondaggio risulta che agli uomini piacciono le donne.

Esiste un ente che si occupi dei genitori maltrattati dai figli?

Gli innamorati si scambiano l'anima, ma poi uno dei due non la restituisce.

Un tale, accortosi che i cretini erano la maggioranza, pensò di fondare il Partito dei Cretini. Ma nessuno lo seguì. Allora cambiò nome al partito e lo chiamò Partito degli Intelligenti. E tutti i cretini lo seguirono.

Ci sono due tipi di donne: le donne belle, e le altre.

Il peccato originale: un originale di cui sono state tirate milioni di copie.

Greta Garbo e Anna Magnani: la differenza tra la luna e un temporale.

Non sapeva cosa fare, e allora fondò una religione.

Se volete fare una rivoluzione, evitate la domenica, un giorno di pioggia e l'ora di pranzo.

Il romanziere scrisse miliardi di parole, ed è dimenticato. Il poeta scrisse un verso, ed è ricordato.

Ha fatto causa alla moglie per mancato orgasmo.

Passeggiava nella stanza, andando avanti e indietro da Roma a New York.

Grazie alla televisione, bellissime donne nude entrano nelle case dei poveri.

Era un bambino al quale piacevano gli spinaci.

Il razzismo finirà quando si potrà dare dello stronzo a un negro.

«Quanto mi hai amato!» disse D'Annunzio a Eleonora Duse.

Ci sono cani infedeli.

I cani e le automobili finiscono per somigliare ai loro padroni.

«Esagerato!» disse il Partenone al Duomo di Milano.

L'archeologia è una scienza inutile, lascia il tempio che trova.

S'innamorò a novant'anni, per la prima volta.

I primi a invecchiare sono i giovani.

Avete fretta? Camminate Pirelli, sparatevi Beretta, masturbatevi Sandrelli.

Se vuoi sbagliare, va' dove ti porta il cuore.

Prima di nascere, leggete attentamente le avvertenze.

Insegnando s'impara.

La televisione vive di cinema, e il cinema muore di televisione.

Non vediamo le cose come sono, ma come noi siamo.

Fede è andare allo stadio, quando puoi vedere la partita in televisione.

