Giuseppe Candela per "www.ilfattoquotidiano.it"

Un debutto sottotono per la seconda edizione vip di Temptation Island, il reality delle corna prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il meccanismo è noto e rodato, proprio perché solido e d’impatto viene riproposto in maniera identica. Un rito che si ripete tra pinnettu, falò, scenate di gelosie, balli sfrenati, corse in giardino e chi più ne ha più ne metta.

In quattordici mesi si arriva a quattro edizioni e l’effetto già visto è dietro l’angolo. Complice un cast pieno zeppo di sconosciuti, nomi che non giustificano la presenza della parola “vip” nel titolo. Lo spettatore di Canale 5 avrà passato la prima mezz’ora a informarsi sull’identità dei concorrenti. Il successo dei reality è favorito dalle dinamiche e non dai nomi ma la sensazione è che quest’anno si sia un po’ esagerato.

Basti pensare che dodici mesi fa nel cast era presente il duo Marini-Bettarini con la dinamica familiare favorita dalla conduzione di Simona Ventura. Sicuramente di maggiore appeal. Edizione al risparmio nei nomi e, per ora, anche nei contenuti forse con la consapevolezza della fedeltà del pubblico “mariano” ma occhio a dare tutto per scontato.

A guidare il racconto è Alessia Marcuzzi, vittima da anni del paragone costante con la Ventura. Tra le due esistono distanze note e visibili ma è opportuno ricordare che la Marcuzzi non le ha rubato il posto, ha sostituito la collega che ha scelto di sbarcare su Rai2. Se lo conduce Filippo Bisciglia, con il doveroso rispetto, può certamente condurlo Alessia Marcuzzi.

Anche sul fronte Auditel il debutto è sottotono, la prima puntata ha ottenuto 2.949.000 telespettatori con il 18,2% di share. Lo scorso anno, la prima puntata in onda il 18 settembre 2018, era stata vista da 3.449.000 e il 19,85%. Vince la serata Rai1 grazie alle repliche de Il Commissario Montalbano che hanno incollato allo schermo 4.486.000 spettatori con il 21,3 di share.

Cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island Vip? Il colpo di scena arriva troppo tardi, sul finale il pubblico assiste alla fuga di Ciro Petrone. L’attore di Gomorra è fidanzato da otto anni con Federica, un rapporto solido entrato in crisi lo scorso anno dopo che la fidanzata ha scoperto alcune chat compromettenti. Dopo solo due giorni il ragazzo napoletano si dispera: “Per me questi giorni sono stati infiniti, non ce la faccio a stare senza di lei”.

Da qui la richiesta di un falò anticipato ma Federica non si presenta, l’attore dopo una notte insonne tenta la fuga. Scappa dal suo villaggio inseguito da cameramen, autori e addetti alla sicurezza ma riesce a raggiungere la fidanzata che non sembra apprezzare il gesto: “Volevo capire se potevo fidarmi ancora“, spiega Federica. La Marcuzzi li raggiunge e comunica che sono state infrante le regole e la coppia dovrà lasciare il programma, saranno sostituiti da due nuove concorrenti nella prossima puntata.

“A lui basta anche solo stare sul divano con me accanto e gli si accende la passione, a me no. Dopo 6 anni e mezzo ho voglia di essere stimolata in altri modi che lui non riesce a capire. Non sono completamente felice”, pochi minuti dopo il suo ingresso nel villaggio Serena Enardu si lamenta del campagno Pago.

Dopo sei anni e mezzo insieme le certezze della coppia sembrano crollare, l’ex tronista si lascia subito andare con il tentatore Alessandro e divertita urla “Sono già single“, per poi scatenarsi sulle note di “Dirty Dancing”. Il cantautore è sconsolato: “Non la riconosco, sta facendo una brutta figura. Mi viene da piangere, sono allibito. Flirta in una maniera vergognosa”.

