PER DIO, CHE TRANS REMO! – POLEMICHE SU DRUSILLONA CHE SI È LASCIATA ANDARE A UNA IMPRECAZIONE TUTT’ALTRO CHE “ELEGANZISSIMA”: LO STRAPPO DEI BAFFETTI DA ZORRO DEVE ESSERE STATO UN PO' DOLOROSO E SAREBBE PARTITA UNA MEZZA BESTEMMIA (SI È FERMATA PRIMA DI PRONUNCIARE L’ULTIMA VOCALE) – MA DIO PERDONA, I SOCIAL NO E SUI INTERNET È SCATTATA LA PROVA AUDIO… VIDEO

Piuttosto parliamo della bella tradizione di fare ridere senza bestemmiare rovinata così in malo modo https://t.co/ZUwensHwIw — Daniele ? (@da8to) February 3, 2022

Mi dicono che Drusilla, togliendosi i baffi da Zorro, avrebbe bestemmiato. Io non l’ho sentito, ma se fosse accaduto sarebbe un atto gravissimo e mi dispiace davvero molto perché la performance di Gianluca Gori era più che gradevole. Ma bestemmiare Dio non si può, proprio no. — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) February 3, 2022 ? pic.twitter.com/nWOdOG0knV — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 3, 2022

1. DRUSILLA FOER HA BESTEMMIATO IN DIRETTA AL FESTIVAL DI SANREMO 2022? IL GIALLO. IL VIDEO INCRIMINATO

Da www.leggo.it

drusilla foer 2

Giallo a Sanremo 2022: Drusilla Foer ha bestemmiato in diretta sul palco dell'Artiston? Secondo quanto scrivono diversi utenti su twitter, la co-conduttrice della terza serata del Festival avrebbe bestemmiato, imprecato secondo alcuni, nel momento in cui si è "tirata via" i baffetti di Zorro utilizzati in un momento dello show di questa sera.

Tra gli altri Selvaggia Lucarelli ha postato su Twitter il video del momento incriminato. Si vede la co-conduttrice della terza serata levarsi velocemente i baffi di zorro e la si sente imprecare, per il dolore, chianado il capo. Per molti utenti avrebbe detto una bestemmia. Altri dicono che si sarebbe fermata in tempo.

drusilla foer e amadeus 3

Seguiranno polemiche. Garantito.

2. DRUSILLA FOER HA VERAMENTE BESTEMMIATO IN DIRETTA A SANREMO?

Gianmarco Aimi per www.rollingstone.it

Anticipata da un mare di polemiche, la co-conduzione di Drusilla Foer a Sanremo è filata liscia fino a quando, durante una gag con il direttore artistico Amadeus, l’artista non ha rischiato di pronunciare una bestemmia. O almeno così sembra da una brevissima clip già diventata virale sui social.

drusilla foer 1

Nella terza serata del Festival, anche per rispondere a chi aveva criticato la sua presenza sul palco dell’Ariston, l’artista ha deciso di camuffarsi da Zorro come pretesto «per tranquillizzare quelli che avevano paura di me travestita», ha chiarito. Ma è stato nel momento di togliere i baffi finti che Drusilla si sarebbe lasciata andare a una imprecazione tutt’altro che “eleganzissima” (dal titolo del suo spettacolo teatrale).

drusilla foer si strappa i baffi

Ascoltando bene l’audio del video che sta circolando, avrebbe infatti pronunciato una mezza bestemmia: «Ahia, Dio Crist…». Fortunatamente sembra essersi fermata prima del patatrac. Insomma, se la co-conduttrice avesse aggiunto la vocale mancante, probabilmente sarebbe incappata in un peccato che la Chiesa cattolica ritiene tra i più gravi e che viola il secondo comandamento che proibisce di nominare il nome di Dio invano.

drusilla foer 3

Ma i social non perdonano, con la pioggia di meme che sta circolando, così come i detrattori di Drusilla che hanno passato alla moviola ogni frame per capire se abbia mancato di rispetto alla religione o meno. Tra i primi a sollevare il dubbio su Twitter è stato Mario Adinolfi: «Io non l’ho sentito, ma se fosse accaduto sarebbe un atto gravissimo e mi dispiace davvero molto perché la performance di Gianluca Gori era più che gradevole».

drusilla foer si strappa i baffi

Ma nonostante il quasi scivolone, l’artista sembra aver messo d’accordo tutti se, sempre Adinolfi, poche ore prima aveva twittato: «Drusilla travestita da Zorro, piccolo colpo di genio. Bravissimo Gianluca Gori».

