DIRETTAMENTE DALLA VALLE DEI TEMPI, RIEMERGE EMILIO FEDE VERSIONE FARAONE MUMMIFICATO: “PER L’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI HO CHIESTO DI POTER ANDARE IN UN ISTITUTO DI RAGAZZI AI QUALI INSEGNARE LA DIFFERENZA TRA BENE E MALE” (PRESTO, METTETE IN SALVO QUELLE ANIME PIE!) – “SONO STATO BIRICHINO. SONO STATO RAGAZZO ANCH’IO. POI, È VERO CHE ANDAVO A GIOCARE A MONTECARLO, MA…” – L'INTERVENTO A “LA CONFESSIONE” DI PETER GOMEZ

emilio fede la confessione 0

Anticipazione da “Nove – la Confessione”

"Cosa farò ora che sono in affidamento in prova ai servizi sociali? Ho chiesto di poter andare in un istituto di ragazzi ai quali insegnare la differenza tra bene e male". Questa l'intenzione di Emilio Fede, che ha terminato di scontare una pena definitiva a quattro anni e sette mesi per favoreggiamento e tentata induzione alla prostituzione nel caso Ruby bis.

emilio fede peter gomez la confessione

Ospite a 'La Confessione', in onda su Nove venerdì 27 novembre alle 22.45, Fede non ha dubbi e nonostante le obiezioni del conduttore, Peter Gomez: "Se la sente? Insomma, ne ha combinate di tutti i colori nella vita", incalza il direttore de Ilfattoquotidiano.it rivolgendosi all'ex direttore del Tg4. "Sì, me la sento benissimo: sono stato ragazzo anch'io, sono stato birichino anch'io. Poi, è vero che andavo a giocare a Montecarlo, ma posso anche dire ai ragazzi: ‘Questo è bene, questo è male’, conclude il giornalista.

emilio fede SILVIO BERLUSCONI EMILIO FEDE EMILIO FEDE - CHE FIGURA DI MERDA emilio fede emilio fede la confessione 3 emilio fede emilio fede emilio fede presenta il libro a roma marysthell garcia polanco emilio fede emilio fede e la drag burlesque ines rodriguez 4 emilio fede cade con berlusconi emilio fede tangentopoli EMILIO FEDE LELE MORA LA DIRETTA INSTAGRAM DI EMILIO FEDE emilio fede emilio fede la confessione 1 emilio fede la confessione 2 EMILIO FEDE emilio fede diana de feo emilio fede emilio fede la confessione emilio fede la confessione 4 EMILIO FEDE SILVIO BERLUSCONI EMILIO FEDE