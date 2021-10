IL DISCO PERDUTO DI FRANCO BATTIATO – FRANCO ZANETTI: “NEL 2003 LA UNIVERSAL MI CHIESE UNA CONSULENZA PER REALIZZARE UNA COMPILATION DI PEZZI DI BATTIATO E MI HA DATO TUTTO QUELLO CHE C'ERA IN ARCHIVIO SU DUE MUSICASSETTE. DENTRO C'ERANO 27 CANZONI DELLE QUALI, A PARTE DUE O TRE, NON AVEVO MAI SENTITO PARLARE” – “SONO PEZZI DEL GENERE "CANTAUTORE MALINCONICO FINE ANNI 60. CI SONO ALMENO UN PAIO DI COSE PIUTTOSTO STRANE...''

Estratto dell’articolo di Luca Valtorta per “la Repubblica”

È proprio Come in un incantesimo per cui, nell'appendice del libro di Carla Spessato sulla discografia di Franco Battiato, appare la notizia di un suo album perduto. A raccontarla è Franco Zanetti, discografico e poi giornalista di lungo corso. A certificarne l'interesse è Riccardo Bertoncelli, storica firma della critica (citato da Guccini ne L'avvelenata) e curatore dell'area musicale del gruppo Giunti […]

Zanetti, nel 2003 l'etichetta discografica Universal le ha chiesto una consulenza per realizzare una compilation di pezzi di Franco Battiato. Che cosa è successo?

«Sapevano che conoscevo Battiato e la sua produzione da molto tempo e così ho proposto di recuperare quello che all'epoca non era disponibile in nessun modo, perché nel 2003 le canzoni di Battiato pre-discografia ufficiale non si trovavano da nessuna parte, neanche su Internet: o avevi i 45 giri o non li conoscevi. Per fare la tracklist Universal mi ha dato tutto quello che c'era in archivio, su due musicassette, che era il supporto di allora. Dentro c'erano 27 canzoni delle quali, a parte due o tre, non avevo mai sentito parlare. Ho cercato di capire se potevano essere inserite nella compilation ma la maggior parte non erano depositate in Siae e quindi non sarebbe stato possibile».

E ora invece cosa è successo?

«Che quando ho saputo che Riccardo Bertoncelli stava lavorando a un libro sulla discografia di Battiato gli ho detto: "Perché non raccontiamo anche la storia del suo album perduto?". Lui era entusiasta e a quel punto sono andato a fondo: ho cercato di ricontattare Malasoma, che purtroppo nel frattempo è morto di complicanze legate al Covid. Allora ho cercato uno dei musicisti, Giorgio Logiri, che però non ricordava nulla; lui mi disse di provare con Alberto Mompellio: contattarlo non è stato semplice ma ci sono riuscito».

Che tipo di canzoni sono?

«Sono pezzi del genere "cantautore malinconico fine anni 60", come È l'amore, uno dei più famosi del Battiato pre-sperimentale».

Ma è un disco interessante o no?

«Dal punto di vista storico di sicuro».

E da quello musicale?

«Ci sono almeno un paio di cose piuttosto strane: una è una canzone registrata al contrario intitolata Iloponitnatsoc ovvero Costantinopoli, come forse si sarebbe dovuto intitolare il disco.

