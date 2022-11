19 nov 2022 10:22

LA DISNEY NON INDUCE IN TENTAZIONE: NASCONDE IL PISELLONE - IN “BLACK PANTHER 2”, LA DISNEY HA CANCELLATO IL PACCO RIGONFIO DI TENOCH HUERTA, L’ATTORE CHE INTERPRETA NAMOR, L’UOMO PESCE (O MEGLIO, ANGUILLA) ANTAGONISTA DEL FILM – CHISSÀ QUANTI SOLDI HANNO DOVUTO SGANCIARE PER PIALLARE LA PROTUBERANZA DELL’ATTORE, CHE DURANTE TUTTO IL FILM E' SEMPRE IN SLIP…