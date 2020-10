LE DISPUTE LEGALI CHE CI MERITIAMO: IL MAGO OTELMA VS. FRANCESCA CIPRIANI - LA SHOWGIRL MAGGIORATISSIMA HA RICEVUTO UNA LETTERA DALL'AVVOCATO DEL DIVINO. PER CAPIRCI QUALCOSA BISOGNA TORNARE INDIETRO ALL'ISOLA DEI FAMOSI IN CUI IL POVERETTO FINÌ CON LA FACCIA SUL LEGNO MENTRE LEI LO SPINGEVA. ''NON CAPISCO, I NOSTRI RAPPORTI SONO OTTIMI, SONO ANCHE ANDATA A CASA SUA, HO CONOSCIUTO LA SORELLA''

Francesco Fredella per Affaritaliani.it

Guerra a colpi di avvocati tra il Divino e la showgirl. Una fonte segreta: “Vuole il risarcimento per quell’incidente all’Isola”

otelma francesca cipriani

Francesca Cipriani parla di grandissima delusione dopo quella lettera con tanto di intestazione del mittente: "Studio legale". Pensa ad uno scherzo, ma non è così. Tutto vero. Il mago Otelma, come racconta in diretta al telefono su RTL102.5 News, la vuole trascinare in tribunale.

"Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata”, racconta la Cipriani. "Un fulmine a ciel sereno tutto ciò perchè eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto".

Rewind. Francesca ha partecipato all’Isola dei famosi con il Divino. Una fonte segreta ci dice che il mago vorrebbe intentare una causa contro la Cipriani per ottenere un risarcimento dopo un incidente all'Isola dei Famosi. La scena è diventata virale: durante una prova Otelma finì (in modo involontario) con il volto sulla struttura in legno mentre Francesca lo spingeva. Ma si è trattato di un vero incidente di percorso che costrinse il mago alle cure mediche.

Per un paio di anni non si è saputo più nulla di quell'imprevisto. Fino alla spifferata giunta alle nostre orecchie. Adesso che Francesca Cipriani parla di "lettera dell'avvocato di Otelma" la nostra indiscrezione potrebbe avere un certo peso.

francesca cipriani mago otelma

Tra Francesca e il Divino c’è stata una bella amicizia fino a pochi giorni fa. I rapporti si sarebbero incrinati dopo la lettera dell'avvocato di Otelma (sembra che eserciti la professione nella Capitale). Alla base di tutto, quindi, potrebbe esserci quell’incidente di percorso. Nessuna conferma e nessuna smentita per adesso. Si attende la replica di Otelma.

La Cipriani resta senza parole perché tutto è adesso nelle mani degli avvocati. “Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto”, precisa la Cipriani. Che aggiunge: “L’ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre. Adesso sono molto amareggiata".

