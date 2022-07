IL DIVANO DEI GIUSTI - ALLE 22,55 TORNA IL MIGLIOR FILM (O NO?) DI PAOLO VIRZÌ, “OVOSODO” - NELLA NOTTE PASSA “L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA” CON TEOCOLI, PIPPO FRANCO, LINO TOFFOLO E SILVIA DIONISIO - SU IRIS ALLE 5, 10 PASSA “ASSICURASI VERGINE” DI GIORGIO BIANCHI, COMMEDIA SEXY CHE TENTAVA DI LANCIARE ROMINA POWER COME ATTRICE ALLA STEFANIA SANDRELLI - LA SFIDA PALLONARA TRA IL DOC "IL VIAGGIO DEGLI EROI" E L'INTRAMONTABILE BANFI-CANA' DELL'ALLENATORE NEL PALLONE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Ieri sera ho seguito i consigli dei social e mi sono visto lo scatenatatissimo fantasy-action-wuxia “The Princess” su Disney+, diretto dal vietnamita Le-Van Kiet, specialista di film d’azione al femminile, con Joey King, che ritroveremo in “Bullet Train” a fianco di Brad Pitt, principessina che non vuole affatto sposare il cattivissimo Dominic Cooper e in un’ora e 43 minuti di botte, colpi di spade, martellate sui coglioni, chiodi in testa, assieme alla sua maestra di arti marziali Veronica Ngo, già favolosa protagonista di ”Furie” di Le-Van Kiet, uccide tutti i cattivi presenti nel suo castello, salva i genitori, la sorellina e i pochi buoni rimasti e recupera anche la sua spada preferita.

E combatte con la perfida Olga Kurylenko, qui nel suo primo ruolo di malvagia, con un taglio di capelli terribile. Dopo mezzanotte vi assicuro che era il film che ci voleva. Le-Van Kiet, che non conoscevo, non perde tempo in psicologismi, trame secondarie, vendette. No. Solo botte, spadate, martellate, voli incredibili. Pura azione. Ma sono pazzo di Veronica Ngo e non ho capito perché non sia diventata la star che potrebbe essere. Magari perché è vietnamita, ma va vista in “Furie”, dove ha un ruolo alla Liam Neeson e è protagonista. Senza spade.

l'allenatore nel pallone 3

In chiaro stasera? Volete davvero vedere su Rai Uno alle 21, 25 il documentario sul Mondiale del 1982 “Il viaggio degli eroi” di Manlio Castagna con Marco Giallini che fa da Cicerone? Certo, ci sono Altobelli, Antognoni, Cabrini, Conti. Cine 34 alle 21 gli mette astutamente contro un classico della risata calcistica come “L’allenatore nel pallone” di Sergio Martino con Lino Banfi come Oronzo Canà, inventore della bi-zona, Urs Althaus come Aristoteles, Gigi e Andrea, Licinia Lentini, Giuliana Calandra, Camillo Milli come presidente, girato nel 1984, due anni dopo il Mondiale. Lo conosciamo a mente, però…

Ci sarebbe “Contagious” di Henry Hobson con Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson, altro film di zombi, Iris alle 21, dove Arnold non ci sta che la figlia infettata da un misterioso virus (ci risamo…) diventi uno zombi. Mi vedrei invece “Il cavaliere del Santo Graal”, avventuroso spagnolo diretto da tal Antonio Hernandez con Sergio Peris-Mancheta come Tuono, il cavaliere che parte dalle Crociate in Palestina per riportare il Graal, e Natasha Yarovenko come bella principessa vichinga, Canale 20 alle 21, 05.

appuntamento per una vendetta 1

Era un western un po’ loffio, malgrado il grande cast, “Appuntamento per una vendetta” girato nel 1969 da Burt Kennedy con Robert Mitchum, Angie Dickinson, Robert Walker jr, David Carradine, Jack Kelly, Rai Movie alle 21, 10, tratto da una storia di Will Henry alias Heck Allen, geniale sceneggiatore di molto capolavori animati di Tex Avery ala MGM. Unico film di Deana Martin, figlia di Dean Martin, ma tutto il film è pieno di “figli di”, compreso il figlio di Mitchum, Christopher.

Sono un grande fan, invece, del divertente “St. Vincent” di theodore Melfi con Bill Murray, Jaeden Lieberther, Melissa McCarthy, Maomi Watts, Canale 27 alle 21, 10, dove Bill Murray , favoloso, è il vicino orso, sempre bevuto, di Melissa McCarthy e fa da curioso baby sitter al figlio dodicenne. Ma lo educa alla vita. Roba di baseball coi Detroit Tigers, lo so non ve ne importa molto, in “Gioco d’amore” di Sam Raimi con Kevin Costner, Kelly Preston, Brian Cox e John C. Reilly, La5 alle 21, 10.

Si passa dal baseball al velista solitario in gran difficoltà con “Il mistero di Donald C.” di James Marsh con Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis, Cielo alle 21, 15. Su Canale Nove alle 21, 25 avete la commedia al femminile di Giorgia Farina, ambientata in una Sicilia che è in realtà Puglia, “Amiche da morire”, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni. Non è un capolavoro, ma allora funzionò piuttosto bene.

In seconda serata trovo piuttosto divertente lo stravagante “Hansel & Gretel: Cacciatori di streghe” di Tommy Wirkola, Rai 4 alle 22, 50, stravaganza con Jeremy Renner e Gemma Aterton che fanno Hansel& Gretel armati di mitraglia spara frecce alla Django e abito di cuoio. Perché lo fanno? Per la taglia, come nei vecchi spaghetti western. Ma anche per vendetta, visto che le casette di zucchero delle streghe delle fiabe portano dritti al diabete, mortacci!

Ricca coproduzione tedesco-americana (50 milioni di dollari), vediamo i piccoli Hansel & Gretel che si perdono nel bosco, trovano la casetta di marzapane della strega, che li cattura per mangiarseli quando saranno belli grassi, crescendoli a zuccherini e merendine. Ma sarà l'orrida strega a finire nel forno, mentre i due ragazzi, cresciuti in solitudine diventeranno terribili cacciatori di streghe. E' così infatti che li vediamo, quando sono già due star di un '800 tedesco molto western, assoldati dal sindaco di un paesino per debellare la piaga delle streghe, che hanno rapito un bel numero di ragazzini per farci chissà quale sabba.

Hansel e Gretel se la devono vedere non solo con una massa sterminata di streghe, capitanate dalla bellissima e crudelissima Famke Jannsen, già cattiva bondiana, ma anche col pessimo sceriffo del posto, il sempre funzionante Peter Stormare, che non vede affatto di buon occhio i cacciatori di taglie. A complicare la storia c'è anche una streghetta rossa buona innamorata di Hansel, certa Pihla Vitala, un giovane romanziere fan di Hansel e Gretel, un rozzo troll, Derek Mears, schiavo delle streghe ("per il troll ci vuole un extra!" chiede Hansel) e un passato che ritornerà prepotentemente alla ribalta nella vita dei due eroi spiegandoci il perché i loro genitori li abbandonarono così crudelmente nel bosco.

Massacrato dalla critica in America, è una vera incursione del cinema europeo nel territorio horror fiabesco in 3D della nuova Hollywood, che ha scatenato le associazioni dei diabetici circa l'uso che nel film viene fatto della malattia, quasi fosse una specie di licantropia che Hansel cura iniettandosi dosi di antidoti sulla gamba ogni tanto.

ovosodo

Su Cine 34 alle 22, 55 torna il miglior film (o no?) di Paolo Virzì, “Ovosodo” con Edoardo Gabbriellini, Marco Cocci, Claudia Pandolfi alle prime armi, Regina Orioli e Paolino Ruffini. Storia di formazione di un ragazzo, il Piero di Gabbriellini, nella Livorno operaia della gioventù del regista. Gran Premio della Regia a Venezia. Tra fante repliche, vi segnalo su Rai Movie alle 23, 50, quella del violento western “Il giorno dei lunghi fucili”, girato in Almeria da Don Medford con Gene Hackman che insegue la moglie, la maestrina Candice Bergen, rapita dal bandito Oliver Reed.

Il problema è che il bandito e la maestrina si innamoreranno, ma il marito è sulle loro tracce assieme a un gruppo di amici assatanati di sangue a caccia con fucili di precisione. Violentissimo. Per Phil Hardy “la recitazione di Oliver Reed è atroce e lo script di Norton una collezione di violenti clichés”. Per “Psychotronic” è girato da un “poco ispirato regista televisivo”. Per l’occasione sbarcano in Almeria anche vere facce western come L.Q. Jones e G.D. Spradlin.

Il soggettista Gilbert Ralston, che si firma in questo caso Gilbert Alexander (perché?), aveva scritto anche la saga dei topi horror Willard e Ben. La parte italiana è rappresentata dalla bella musica di Riz Ortolani e una giovanissima Fiorella Mannoia che fa la controfigura di Candice Bergen. Nella notte vi segnalo il vecchio western di Mario Bava “La strada per Fort Alamo” con Ken Cark, Jany Clair, Michel Lemoine, Rai Movie all’1, 55, il kolossal tutto girato a Roma dal greco George Pan Cosmatos “Cassandra Crossing” con Sophia Loren, Richard Harris, Martin Sheen, Ava Gardner, O.J.Simpson, Lionel Stander, Lou Castel, Rai Due alle 2, 15, grande action del tempo.

Ma il film più raro mi sembra la commedia italo-spagnola “7 ragazze di classe” di Pedro Lazaga con Janet Agren, Nadiuska, Alberto De Mendoza, Paolo Giusti e Giacomo Rossi Stuart, Rete 4 alle 2. Voglia di Festa dell’Unità fiorentina con “Zitti e Mosca” di Alessandro Benvenuti con lo stesso benvenuti, Athina Cenci, Massimo Ghini, Alida Valli e Novello Novelli, Cine 34 alle 2, 50. E’ una storia d’amore complessa tra una biomatematica e una spia “Submergence” di Wim Wenders con Alicia Vikander, James McAvoy, Alexander Siddig, Celyn Jones, Reda Kaleb, Rai Movie alle 3, 10.

Magari è più interessante il raro film bellico canado-israeliano di Sidney J. Furie “Aquile d’attacco” con Louis Gossett Jr, Alam Scarfe, Iris alle 3, 30. Per la gioia dei fan della commedia sexy passa “L’inquilina del piano di sopra” di Ferdinando Baldi con Silvia Dionisio, Lino Toffolo, Teo Teocoli, Pippo Franco, Enzo Cannavale e Liana Trouché, Cine 34 alle 4, 35. Commediaccia per modo di dire. Il soggetto deriva addirittura da “Maddalena zero in condotta” di Mario Camerini!

Al posto di Gloria Guida, eroina del genere, o di una Fenech, troviamo la più sofisticata e fredda Silvia Dionisio, poco adatta a queste operazioni di commedia sexy. Come del resto lo sono Baldi e il produttore Manolo Bolognini. Alla fine è una specie di My Fair Lady pecoreccio con tanto di matrimonio finale della ragazza diventata perfino a modo. Non male Cannavale come portiere.

Chiudo con il polar di Jacques Deray con Alain Delon e Laura Betti “La gang del parigini”, Rai Movie alle 5. Ma vi ricordo che su Iris alle 5, 10 passa “Assicurasi vergine” di Giorgio Bianchi, commedia sexy siciliana alla Germi che tentava di lanciare Romina Power come attrice alla Stefania Sandrelli. Con lei ci sono molti buoni attori del tempo, Leopoldo Trieste, come il padre che assicura la verginità della figlia per cento milioni di lire sicuro che la perderà rapidamente, Vittorio Caprioli, Daniela Rocca, Dino Mele. L’ho visto quando uscì… Non memorabile.

