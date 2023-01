IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - AIUTO! SU RAI UNO ALLE 21, 25 È PREVISTO UN FILMONE PIAGNONE RELIGIOSO DI QUELLI CHE SI BEVONO SOLO GLI AMERICANI, “COSA MI LASCI DI TE?”. MA PERCHÉ? - SVEGLIATEVI CHE SU CIELO ALLE 23, 15 PASSA IL RARO “SPOGLIANDO VALERIA” GIALLO EROTICO DI BRUNO GABURRO CON DALILA DI LAZZARO - PER IL PUBBLICO DEI MANIACI TORNANO MOANA, MARINA FRAJESE E FRANÇOISE PERROT IN “GIOCO DI SEDUZIONE” - MOLTO DIVERTENTE “IL MISTERO DI BELLAVISTA” DI LUCIANO DE CRESCENZO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

KENNETH BRANAGH KATE WINSLET - HAMLET

In chiaro stasera che vediamo? Oh… su Warner tv alle 21 torna, in versione integrale da 242’, l’”Hamlet” integrale diretto da Kenneth Branagh girato in 70 mm con megacast, Julie Christie, Billy Crystal, Gérard Depardieu, Kate Winslet, Jack Lemmon, Charlton Heston, John Gielgud. Magari doppiato non sarà il massimo, però…

IL CACCIATORE - MICHAEL CIMINO

Ci sarebbe anche “Il cacciatore” di Michael Cimino con Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep, John Cazale, su Iris alle 21. Visto mille volte, ma sempre strepitoso.

scena da oliver twist di polanski

Trovai bellissimo quando uscì anche l’”Oliver Twist” di Roman Polanski con Barney Clark come Oliver, Ben Kingsley come Fagin, Leanne Rowe, Mark Strong, Tv2000 alle 21. In Europa funzionò cinque volte meglio al botteghino rispetto al mercato americano, dove venne considerato un flop.

gabriella pession carlo verdone l'amore e' eterno finche' dura

Il film di Verdone di stasera è “L’amore è eterno finché dura” con Carlo, Laura Morante, Stefania Rocca, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession, dove è di scena la fine della coppia, con Verdone che va a vivere da un amico e la Morante che urla come nei film di Muccino. Non era affatto male. Da rivedere.

In “The Time Machine” diretto da Simon Wells nel 2002, Canale 20 alle 21, 05, siamo nel pieno del remake del vecchio film di George Pal sul viaggio nel tempo per amore tratto dal romanzo di H. G.Wells. In questo caso, siamo nel 1899, spetta a Guy Pearce viaggiare nel tempo per impedire che muoia la sua fidanzata, uccisa da un ladro. Ci sono anche Jeremy Irons, Samantha Mumba, Phyllida Law.

il nemico alle porte

Su Rai Movie alle 21, 10 torna anche un filmone di guerra come “Il nemico alle porte” dove Jean-Jacques Annaud ci porta dentro l’inferno della battaglia di Stalingrado e si sfidano i due cecchini dei rispettivi eserciti, il figlio di contadini Vassili di Jude Law e il nobile tedesco Konig di Ed Harris. Ci sono anche Joseph Fiennes, Rachel Weisz e Bob Hoskins come Stalin. Funziona ancora benissimo.

Su Cielo alle 21, 15 vedo che passa un fantascientifico che non conosco, “Earthstorm” di Terry Cunningham con Stephen Baldwin, Amy Price-Francis, Dirk Benedict, Anna Silk, Matt Gordon, John Ralston. Nessuna fama.

il vento del perdono

Leggo ovunque che questo “Il vento del perdono” di Lasse Hallström con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, è il solito mélo zuccheroso con Redford che, nel ruolo del ranchero che vive col suo compagno di sempre, Morgan Freeman, fa un po’ il Clint Eastwood della situazione. Però me lo vedrei lo stesso. Adoro i film con Redford che fa coppia con Morgan Freeman. Anche se, in realtà, è Morgan Freeman che va bene sempre con tutti.

cosa mi lasci di te

Aiuto! Su Rai Uno alle 21, 25 è previsto un filmone piagnone religioso di quelli che si bevono solo gli americani, “Cosa mi lasci di te?”, di Andrew Erwin, Jon Erwin con K.J. Apa, Britt Robertson, Gary Sinise, Shania Twain. Ma perché?

In seconda serata pioggia di repliche, da “Othello” di Oliver Parker con Laurence Fishbourne, Irene Jacob e Kenneth Branagh, Warner tv alle 23, alla buffa commedia sexy a episodi dei Vanzina “E adesso sesso” con Tony Sperandeo, Gigi Burruano, Adolfo Margiotta, Max Giusti Elena Russo, Alessio Modica, e le nudissime (insomma…) Eva Henger e Edelweiss, Cine 34 alle 23, 15.

spogliando valeria 4

Non deve essere male la commedia inglese di Peter Cattaneo “La sfida delle mogli” con Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise, canale 27 alle 21, 10. Svegliatevi che su Cielo alle 23, 15 vedo che passa il raro “Spogliando Valeria” giallo erotico di Bruno Gaburro con Dalila Di Lazzaro, Gérard Manzetti, Donald Burton. Mai visto. Ha pure un altro titolo, “Rose rosse per una squillo”.

lory del santo gardenia, il giustiziere della mala.

Per fortuna che arriva alle 23, 55 su Rai Movie un grande film di guerra scritto e diretto da Samuel Fuller, “Il grande uno rosso” con Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradine, Bobby Di Cicco, Kelly Ward, Stéphane Audran, dedicato alla vera storia del suo battaglione durante la Seconda Guerra Mondiale, dalla Tunisia alla Sicilia alla Cecoslovacchia. Strepitoso. Con Mark Hamill che aveva appena girato il primo Star Wars.

franco califano gardenia il giustiziere della mala

Nella notte posso consigliarvi il vecchio film di Steven Spielberg “Always – Per sempre”, con Richard Dreyfuss in versione fantasma, Holly Hunter, Brad Johnson, Audrey Hepburn, John Goodman, remake di “Joe il pilota” con Spencer Tracy. Meravigliosa l’apparizione di Audrey Hepburn.

Per il pubblico dei maniaci tornano Moana, Marina Frajese e Françoise Perrot in “Gioco di seduzione” di Andrea Bianchi, Cielo all’1, 15. E torna “Gardenia, il giustiziere della mala” di Domenico Paolella con Franco Califano, Martin Balsam, Robert Webber, Eleonora Vallone, Rete 4 alle 2, 25. Anche malandato, il Califfo come gli ricordavi Eleonora Vallone iniziava a descriverne le più profonde virtù. Era, probabilmente, la sua preferita.

eleonora vallone gardenia. il giustiziere della mala

Ci sarebbe anche un altro film di Paolella, “Maciste contro i mongoli” di Mark Forest, José Greci, Grazia Maria Spina, Ken Clark, Howard Ross alias Renato Rossini, Cine 34 alle 2, 50. Molto divertente “Il mistero di bellavista” di Luciano De Crescenzo con Benedetto Casillo, Marina Confalone, Luciano De Crescenzo, Rete 4 alle 4, 05, ma anche “Franco e Ciccio… ladro e guardia” di Marcello Ciorciolini con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gianni Agus, Giusi Raspani Dandolo, Cine 34 alle 4, 25.

il mistero di bellavista 1

Chiudo con un raro film di John Wayne diretto dal geniale Richard Wallace, scritto da Borden Chase, “La grande conquista” o “Tycoon” con Laraine Day, che prese il posto di Maureen O’Hara, Cedric Hardwicke, Anthony Quinn, Judith Anderson, James Gleason, Rai Movie alle 5. John Wayne è un ingegnere in Sudamerica alle prese con un tunnel da scavare dentro una montagna per farci passare una ferrovia.

L’ho visto parecchi anni fa al mitico Filmstory di Genova, grande cineclub dedicato al cinema classico americano. Fu un flop spaventoso per la RKO. Costo 3 milioni e mezzo di dollari e perse 1 milione e 350 mila dollari. James Agee scrisse: "In questo film vengono fatte esplodere diverse tonnellate di dinamite, ma nessuna sotto le persone giuste". Ecco…

spogliando valeria 5 il mistero di bellavista 4 il mistero di bellavista 2 il mistero di bellavista luciano de crescenzo il mistero di bellavista il mistero di bellavista 3 il mistero di bellavista 2 il mistero di bellavista 4 gardenia il giustiziere della mala l'amore e' eterno finche' dura spogliando valeria 3 spogliando valeria 1 spogliando valeria 2 l'amore e' eterno finche' dura