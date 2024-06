IL DIVANO DEI GIUSTI - AVETE GIÀ INIZIATO LE NUOVE STAGIONI DI “THE BOYS” E DI “HOUSE OF THE DRAGON”? DEVO DIRE CHE HANNO FATTO LE COSE IN GRANDE CON UN DRAGO GIGANTE SULL’EMPIRE STATE BUILDING – E IN CHIARO CHE VEDIAMO? CIELO PASSA UNA LESBO STORY DEL 1971, “LA BELLE SAISON”. SU LA5 DAREI UN’OCCHIATA A “QUANDO TUTTO CAMBIA”, PIUTTOSTO CURIOSA LA COMMEDIA DI RAI5 “IL TUTTOFARE” – IN SECONDA SERATA SU CIELO AVETE “BETWEEN US”, STORIA SENTIMENTALE LESBO DI DUE RAGAZZE CHE VOGLIONO UN FIGLIO E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Avete già iniziato le nuove stagioni di “The Boys” e di “House of the Dragon” con le sue spettacolari battaglie coi draghi su Sky? Devo dire che hanno fatto le cose in grande. Pure un drago gigante piazzato sull’Empire State Building. Mi sa che stasera mi sparo le prime puntate. In chiaro cosa vediamo, invece? Italia 1 alle 21, 20 propone il primo episodio dell’ormai lontano “Twilight”, quello diretto da Catherine Hardwicke con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter Facinelli.

A seguire, sulla stessa rete alle 23, 55, anche il secondo episodio, “New Moon”, diretto da Chris Weitz. Cielo alle 21, 20 passa invece una lesbo story ambientata nella Francia femminista del 1971, “La belle saison” di Catherine Corsini con Cécile De France, Izia Higelin, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, Patrice Tepasso. Cine 34 alle 21 propone il remake di una fortunata commedia francese, il non altrettanto riuscito “L’agenzia dei bugiardi” diretto da Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Carla Signoris, Paolo Ruffini. Canale 20 alle 21, 05 invece il sequel poco riuscito di “Speed”, cioè “Speed 2 – Senza limiti”, thrillerone diretto dallo specialista Jan De Bont con Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe, Temuera Morrison, Willem Dafoe, Colleen Camp. La sua protagonista, Sandra Bullock, lo definì “Il più grosso pezzo di merda mai girato”.

Keanu Reeves, malgrado gli avessero offerto 12 milioni di dollari, lo rifiutò, mentre la Bullock lo fece solo per i soldi, 11, 5 milioni. Stroncato da tutta la critica, ma non da Roger Ebert. Rai Movie alle 21, 10 propone una rilettura della celebre storia western di Pat Garret e Billy The Kid in “The Kid”, diretto da Vincent D'Onofrio, l’attore, con Jake Schur nel ruolo di un ragazzino che si ritrova tra il Pat Garret di Ethan Hawke e il Billy The Kid di Dane DeHaan. Ci sono anche Vincent D'Onofrio, Leila George, Chris Pratt. Così così. Iris alle 21, 10 propone il remake di “The Wicker Man”, grande horror inglese, “Il prescelto”, diretto da Neil LaBute, poco adatto al genere, con un non così interessato Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Molly Parker, Leelee Sobieski, Erika-Shaye Gair. “The Wicker Man” è anche il modello del ben più riuscito “Midsommer” di Ari Aster.

Su La5 alle 21, 10 darei un’occhiata alla commedia “Quando tutto cambia”, opera prima, diretta e interpreta dalla sensibile Helen Hunt con Colin Firth, Bette Midler, Matthew Broderick, Lynn Cohen, Ben Shenkman, storia di una donna che proprio quando pensa di aver perso tutto, si imbatte in una madre che non sapeva do avere e in un uomo gentile. Così così. Piuttosto curiosa la commedia di Rai5 alle 21, 15, “Il tuttofare”, scritto e diretto da Valerio Attanasio, già sceneggiatore di “Smetto quando voglio”, che offre a Sergio Castellitto l’occasione di interpretare un personaggio molto sopra le righe, il penalista Toti Bellastella, che racchiude un po’ tutti gli avvocati affabulatori e trafficoni del cinema e della realtà italiana.

Difensore di mafiosi e politici, massone, cocainomane, bugiardo, sfruttatore, adultero, Toti deve la sua fortuna ai soldi della moglie, Elena Sofia Ricci, e ha uno stuolo di praticanti assolutamente devoti, dei quali storpia regolarmente il nome. Così il giovane Arnaldo… Alfredo… Ascanio… Antonio Bonocore, interpretato da Guglielmo Poggi con molta grinta, 300 euro al mese, che arriva da fuori Roma dopo due ore e mezzo di viaggio, diventa molto più di un praticante supersfruttato, il suo agnello sacrificale. A Toti non basta che Antonio faccia anche da cuoco e cameriere in studio, gli propone una specie di contratto regolare a patto che sposi la sua amante sudamericana, Clara Alonso, che si rivelerà pure incinta.

Come se non bastasse, quando il professore finirà in galera per qualcosa come 22 milioni di euro frodati al fisco, Antonio dovrà risolvere in tribunale il caso di un mafioso che Toti ha convinto al cambio di sesso per evitare l’ergastolo. Il cast, anche quello secondario, è di gran classe, con Tonino Taiuti, uno dei più grandi attori teatrali napoletani che abbiamo, come padre di Poggi, e i cattivi Mimmo Mignemi, Domenico Cantamore, ecc., tutti molto stracult.

Su Canale 27 alle 21, 15 proesgue la saga del Professore Matto con “La famiglia del professore matto”, diretto da Peter Segal con Eddie Murphy, Janet Jackson, Larry Miller, John Ales, Richard Gant. Mi basta il titolo. Su Rai Due alle 21, 20 un altro di quei film che nessuno ha mai visto e nessuno conosce, “Dawn” di Dawn” di Linda-Lisa Hayter con Brec Bassinger, Khobe Clarke, Donna Mills, Elyse Maloway, Dane Schioler, Jason Cermak. Terribile anche il film presentato da Rai4 alle 21, 20, “Shattered” di Luis Prieto con Frank Grillo, Cameron Monaghan, John Malkovich, Sasha Luss, Ash Santos, Lilly Krug. Critiche pessime.

Passiamo alla seconda serata con il western australiano “L’uomo del fiume nevoso” di George Miller , non quel George Miller, l’omonimo, con Tom Burlinson, Kirk Douglas, Jack Thompson, Sigrid Thormton. Rai4 alle 22, 55 ripropone l’avventuroso con bestie feroci in Kenya “Endangered Species – Caccia mortale” diretto da M.J. Bassett con la bellissima Rebecca Romijn, Philip Winchester, Isabel Bassett, Michael Johnston, Chris Fisher. Su Cine 34 alle 23, 15 mi rivedrei invece “Amore all’italiana” o “I superdiabolici”, discreta commedia diretta da Steno con Walter Chiari, Raimondo Vianello, Paolo Panelli, Vivi Bach, Isabella Biagini.

Non la solita parodia western che andava di moda, ma un film a episodi, più vicino agli sketch televisivi che a film come I mostri. Uno sketch, però, è interamente dedicato a 007 e è davvero notevole. Troviamo Vianello nei panni di un cattivo Goldfinger che tortura Chiari col solito raggio laser. Lo ha steso su un lettino, immobilizzato e il raggio si muove tra i pantaloni punta decisamente alle parti basse. “E ora vedremo”, ringhia Goldfinger, “come trasformare 007 in un agente due zeri e tre e mezzo”. Mentre in un film di Bond il raggio si sarebbe fermato proprio un attimo prima di colpire, qui il raggio va avanti e trasforma anche la voce del virile 007 in un ridicolo falsetto. Su Cielo alle 23, 20 avete “Between Us”, che traduce il francese “Entre nous”, storia sentimentale lesbo di due ragazze che vogliono un figlio diretta da Jude Bauman con Iris Jodorowsky, Amandine Noworyta, Jean-François Stévenin, William Mesguich.

Su Iris alle 23, 25 trovate il favoloso “La zona morte”, cioè David Cronenberg alle prese con un romanzo celebre di Stephen King interpretato da Christopher Walken, Brooke Adams, Martin Sheen, Nicholas Campbell. Da rivedere. Il Johnny di Christopher Walken, risvegliato dal coma dopo cinque anni, vede il futuro e cerca di impedire una guerra nucleare. Pieno di grandi attori, Herbert Lom, Tom Skerritt, Coleen Dewhurst. Prodotto da Dino De Laurentiis credo con qualche interferenza non gradita dal regista.La7 a mezzanotte propone il classico “Brutti, sporchi e cattivi” di Ettore Scola con Nino Manfredi, Francesco Annibali, Maria Bosco, Maria Luisa Santella. Un po’ eccessivo, ma la scena del topicida è notevole. Su Canale 5 alle 0, 05 avete il più sofisticato “Coco avant Chanel” diretto da Anne Fontaine con Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Benoît Poelvoorde, Emmanuelle Devos.

Cine 34 all’1 passa invece la commedia con varie storie d’amore e di violenza intrecciate “Nottataccia” di Duccio Camerini con Stefania Sandrelli, Massimo Wertmüller, Stefano Amatucci. Iris all’1, 10 alza il livello della serat con “Shining” di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers. Che vi devo dire… Carino anche l’avventuroso di Tonino Valerii “Sahara Cross” con on Franco Nero, Michael Coby, Michel Constantin, Pamela Villoresi, Geoffrey Copleston, Pietro Valsecchi, Antonio Cantafora, Rete 4 alle 2, 05. Non credo che Pietro Valsecchi come terrorista sia il massimo come attore. Ma è da vedere. Di totale stracult è invece “L’ultimo cacciatore” di Antonio Margheriti con David Warbeck, Tisa Farrow, Bobby Rhodes, John Steiner, Tony King, Margie Newton, Cine 34 alle 2, 45, mischione di “Il cacciatore” e “Apocalypse Now” girato da Margheriti con grande professionalità.

Occhio al nero livornese Bobby Rhodes. Rai Due alle 3, 20 propone la parodia tutta napoletana di “Gomorra”, cioè “Gomorroide” diretto e interpretato da I Ditelo Voi, cioè Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi con Lavinia Biagi. Pieno di tormentoni. “Vai, Capucchioooooo’, vai!!!”, dice una sguaiata ragazza in guepiére mentre sta scopando, per poi farsi subito il selfie da dopo-scopata col famoso Lello detto Capucchione. Oh!!! Almeno era un film scorretto, volgaruccio e fuori dalle regole delle solite commedie. “Più so’ famosi e più so’ struonzi!”, urla un’altra donna a uno dei protagonisti, Mimmo, che non ha voluto farsi il selfie col suo bambino, perché stava discutendo con l’ex-moglie. Per non parlare dei “Fai schifo!!!”, usati come mitragliate. “M’ha shiattat ’nu’ fai schifo ’n faccia ch’n’appoc’ m’ittavo ’n ’derra!”.

I Ditelo Voi, cioè Francesco Esposito, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi, freschi di anni di Made in Sud, portano sullo schermo un po’ di comicità non convenzionale e trasgressiva in questa loro opera prima, che hanno scritto assieme a Francesco Prisco, che qui figura come direttore artistico, ma che è in pratica il regista tecnico. Produttori, come per Falchi di Toni D’Angelo, sono la coppia Gianluca Curti e Gaetano Di Vaio, un amico da poco scomparso. Quando qualcuno studierà, fra una ventina d’anni, il cinema napoletano degli anni 2000, si farà un po’ d’ordine in queste produzioni napoletane e ci saranno delle sorprese.

La storia non è male. Anche perché non è solo una semplice parodia di Gomorra, ma la messa in scena comica degli effetti di Gomorra, anzi della sua parodia Gomorroide, sui napoletani. Triplo salto mortale. C’è tutto, dai cinesi napoletani ai droni in apertura, dai rappettari alla Gomorra alla comparsata di Pascal Vicedomini nei panni di se stesso giornalista. “Quanta merda abbiamo ’a spala’?”. “Assaja”, risponde il boss. Chiudo con un horror molto amato da Tarantino, “La setta”, diretto da Michele Soavi con Kelly Curtis, Herbert Lom, Mariangela Giordano, Tomas Arana, Iris alle 5, 40.

