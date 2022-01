IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - AVETE GIÀ VISTO “INCASTRATI”, LA SERIE DI E CON FICARRA E PICONE? OVVIAMENTE È GIÀ PRIMA IN CLASSIFICA TRA I TOP 10 DI NETFLIX. LE PRIME DUE PUNTATE SONO DUE GRAZIOSE COMMEDIE PIENE DI BATTUTE E DI SITUAZIONI PIUTTOSTO DIVERTENTI, MA ANCHE DI APPARIZIONI NOTEVOLI. COME QUELLA DI TONI SPERANDEO ARMATO DI PISTOLA, CHE RISPONDE ALLE DIVAGAZIONI E ALLE SCUSE DI SALVO CON UN GENIALE “TROPPI VERBI!” CHE BASTEREBBE DA SOLO A FARCI ANDARE AVANTI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ficarra e picone incastrati

Avete già visto “Incastrati”, la serie di e con Ficarra e Picone su Netflix? Ovviamente è già prima in classifica tra i top 10 di Netflix. Le prime due puntate che ho visto ieri erano due graziose commedie piene di battute e di situazioni piuttosto divertenti, ma anche di apparizioni notevoli.

Come quella di Toni Sperandeo all’inizio della serie, armato di pistola, che risponde alle divagazioni e alle scuse di Salvo con un geniale “Troppi verbi!” che basterebbe da solo a farci andare avanti. Ma è notevole anche l’apparizione di Sergio Friscia come giornalista palermitano che rimpiange i bei tempi delle guerre di mafie e la passionaccia di Salvo per le serie, sta a 8 stagioni e 132 puntate della sua serie preferita, “The Touch of a Killer”…

