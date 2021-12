31 dic 2021 13:24

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - AVETE GIÀ VISTO LA PRIMA PUNTATA DI “THE BOOK OF BOBA FETT” DIRETTA DA ROBERT RODRIGUEZ ? NON È MALE. GRANDI EFFETTI SPECIALI. C’È PURE JENNIFER BEALS - SU AMAZON È ARRIVATO “IL COLLEZIONISTA DI CARTE” DI PAUL SCHRADER, CON UN FENOMENALE OSCAR ISAACS. POTETE ANCHE RIVEDERE SU NETFLIX “DON’T LOOK UP!”, CHE AVETE EVITATO COME LA PESTE IN SALA SE NON SBAGLIO, E CHE ORA AVETE SCOPERTO FAVOLOSO. NON LO È. RIVEDETEVI “MARS ATTACKS” DI TIM BURTON, PIUTTOSTO… - VIDEO