IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - AVETE VISTO ELODIE? AVETE VISTO BLANCO CHE SMONTAVA IL PALCO DANDO CALCI AI FIORI, SIMBOLO DEL FESTIVAL? AVETE VISTO L’ABITO DELLA FERRAGNI IN VERSIONE NUDA? COMUNQUE SARETE APPAGATI, E QUINDI POTETE ANCHE CONCENTRARVI SULLA CONTRO-PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA IN TV - SULLE PIATTAFORME CI SAREBBE ANCHE “MELISSA P” DI LUCA GUADAGNINO, CHE FORSE NON PRENDEMMO PER IL GIUSTO VERSO. DA RIVEDERE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

blanco distrugge i fiori sul palco di sanremo

Avete visto Elodie? Avete visto Blanco che smontava il palco dando calci ai fiori, simbolo del festival? Avete visto l’abito della Ferragni in versione nuda? Così vi sarete persi la gaffe di Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su La7 che domanda al candidato per le primarie PD Gianni Cuperlo se pensava di votare per Elly Schlein o per Bonaccini. “Ma che domanda è?”. Comunque sarete appagati, diciamo. E quindi potete anche concentrarvi sulla contro-programmazione cinematografica in tv.

mr malcolms list 3

Su Sky, trovate un ben accolto “Mr Malcolm’s List” diretto da Emma Holly Jones, tratto da Jane Austen ma rivisto in chiave attori di più razze, come va di moda ora. Ci sono Freida Pinto, Sope Dirisu, Theo James. Leggo che non è male. Ha buone critiche anche “La canzone di Faye” di Max Walker Silverman con due protagonisti non più giovani, Dale Dickey e Wes Studi, che girano per il Colorado in cerca di tranquillità.

melissa p 4

Ci sarebbe anche, sia su Sky che su Amazon, “Melissa P” di Luca Guadagnino con Maria Valverde, Primo Reggiani, Claudio Santamaria, Elio Germano, Alba Rohrwacher, che forse non prendemmo per il giusto verso. Da rivedere. Ottimo “Le buone stelle – Broker”, finissimo film di Hirokazu Kore-eda girato in Corea del Sud, Sky. Su Netflix vi segnalo l’arrivo di “Dune” di Denis Villeneuve tra le novità. L’avrete sicuramente già visto. Su Mubi posso segnalarvi “L’ingorgo” di Luigi Comencini con Alberto Sordi, Ciccio Ingrassia e un cast ricchissimo, un film che non venne molto capito alla sua uscita, e il bellissimo, poetico “Paterson” di Jim Jarmusch con Adam Driver.

Il ritratto di Dorian Gray

Su Amazon, tra i recuperi di vecchi film eccellenti, non posso non segnalarvi un capolavoro come “Il ritratto di Dorian Gray” di Albert Lewin con Hurd Hatfield, Donna Reed, Angela Lansbury e George Sanders. Girato in bianco e nero diventa a colori solo per mostrarci il ritratto di Dorian Gray diventato, come nel romanzo di Oscar Wilde, un mostro. Il dipinto era opera di Ivan Le Lorraine Albright's.

Il ritratto di Dorian Gray

Ci volle un anno per realizzarlo, e ora lo trovate all’Art Institute di Chicago. Non sapevo che il fratello gemello dell’artista, Malvin, scultore, ne aveva preparato anche lui uno… Il ritratto iniziale, quello con Dorian Gray giovane è invece opera di Henrique Medina. Da bambino, vidi il film il tv, ero spaventato dal ritratto… Su Amazon trovate un altro grande film degli anni’40, “Il fantasma e la signora Muir” di Joseph L. Mankiewicz con Gene Tierney, Rex Harrison e George Sanders. Altro che Sanremo.

