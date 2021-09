IL DIVANO DEI GIUSTI - AVETE VISTO "TRE PIANI" DI NANNI MORETTI, IERI TERZO IN CLASSIFICA CON 100 MILA EURO? AVETE VISTO "TITANE" DI JULIA DOCOURNAU? SE NON AVETE VOGLIA DI VEDERLI STASERA, PUÒ CAPITARE, AVETE LA SCELTA TRA IL SUPERCLASSICO "007 DALLA RUSSIA CON AMORE", L'OTTIMO "SPACE JAM" SU ITALIA1, IL NOTEVOLE “MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO” SU CINE 34 – IN SECONDA SERATA IL CLASSICO DI ALVARO VITALI, "PAULO ROBERTO COTECHINO" DA RIVEDERE SEMPRE CON PIACERE E "DESIDERANDO GIULIA" JR CON SERENA GRANDI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

sansone e il tesoro degli incas

Avete visto "Tre piani" di Nanni Moretti, ieri terzo in classifica con 100 mila euro? Avete visto "Titane" di Julia Docournau? Se non avete voglia di vederli stasera, può capitare, avete la scelta alle 21 circa tra il superclassico "007 Dalla Russia con amore" di Terence Young con Sean Connery, la nostra Daniela Bianchi, la perfida Lotte Lenya spia lesbica con pugnale nella scarpa e un cattivissimo Robert Shaw che cerca di uccidere Bond nella celebre scena sul treno, Rete 4, l'ottimo "Space Jam" di Joe Pytka con Michael Jordan e i personaggi animati della Warner Bros, Italia 1 alle 21, 20, il notevole "Mio fratello è figlio unico" di Daniele Luchetti con Riccardo Scamarcio e Elio Germano tratto dal romanzo di Antonio Pennacchi "Il fasciocomunista", Cine 34 alle 21.

vitalina varela

Pennacchi, scomparso da poco, andava celebrato prima, purtroppo. Non ho visto "The Score" di Frank Oz, storia di ultimi colpi che dovrebbero renderti ricco e felice, con Robert De Niro, Marlon Brando, Edward Norton e Angela Bassett, Iris alle 21. Per i fan del vecchio cinema italiano ci sarebbe "Un marito per Anna Zaccheo" di Giuseppe De Santis con Silvana Pampanini, Amedeo Nazzari e Massimo Giotto, Rai Storia alle 21 10.

paulo roberto cotechino

In seconda serata vi consiglio "N" uno dei migliori film di Paolo Virgilio con Daniel Aurelio, Monica Bellucci, Elio Germano e uno strepitoso Massimo Cecchini, Cine 34 alle 23, 10, "Colpevole d"innocenza" di Bruce Bereguardo con Ashley Judd e Tommy Lee Jones, Iris alle 23, 35, e il pochissimo visto "Lo squalo 3D" di Joe Alessandro con Dennis Quaid, Louis Gossett, Rete 4 a mezzanotte. Ovvio che il 3D non funzionò per nulla e contribuì a non far riuscire più il film.

space jam

Mentre Cine 34 si lancia su un classico di Alvaro Vitali, "Paulo Roberto Cotechino" di Nando Cicero all'1,25, da rivedere sempre con piacere, la seratona cinecclubbara su Rai Tre propone "La nera di..." di Ousmane Sembene all'1,15, seguito alle 2,15 da "Vitalina Varela" del maestro portoghese Pedro Costa, 2,15, e "Un incendio visto da lontano" di Otar Ioseliani prodotto dalla vecchia struttura cinema di Beppe Cereda a Rai Uno, alle 4,20.

desidetando giulia

Ci sarebbero anche "Due pistole per due fratelli" western mai visto di Sydney Salkow con Buster Crabbe, Neville Brand e Simone Pickens, Iris alle 3, 20, e "Desiderando Giulia" di Andrea Barzini jr con Serena Grandi e gli svogliati Sergio Rubini e Johan Leysen, 4,40. Rarissimo "Manhattan" di Terence Young con David Cartagine, Lauren Hutton, George Segal e Franco Nero, Rai Movie alle 3,55. Stracultissimo "Sansone e il tesoro degli Incas" di Piero Pierotti, peplum che diventò un western per lo scoppio improvviso del genere, Rai Movie alle 5.

desiderando giulia 3 colpevole dinnocenza 007 dalla russia con amore space jam 1 the score due pistole per due fratelli la nera di... un marito per anna zaccheo la nera di..." paulo roberto cotechino desiderando giulia un incendio visto da lontano 007 dalla russia con amore 1 colpevole d'innocenza the score 1 mio fratello e' figlio unico 1