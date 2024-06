IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE FILM ABBIAMO SE NON VEDIAMO ITALIA - SPAGNA? AVETE "GHOST", MA PASSA ANCHE "AMERICAN GIGOLO" - IN SECONDA SERATA OCCHIO AL DECAMEROTICO “FIORINA LA VACCA”. NELLA NOTTE TROVATE ANCHE IL TERRIBILE “TRAVOLTI DAL DESTINO”, CON MADONNA E ADRIANO GIANNINI AL POSTO DI MARIANGELA MELATO E GIANCARLO GIANNINI, E “CARNALITÀ MORBOSA” - CHIUDO CON LA LETTERA DI UN LETTORE, CHE GIRO A TUTTI I CULTORI DI CINEMA MINORE, SU UN MISTERO CINEMATOGRAFICO: IL FILM "IL MISTERO DELL'AQUILA NERA"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ghost

Ma se non vediamo Italia - Spagna, se non andiamo al cinema a vedere "Inside Out 2", se abbiamo già visto "The Boys" che film abbiamo in chiaro nella giornata più calda di giugno? Bella domanda. Canale 5 alle 21, 20 spara un filmone popolar-sentimentale come "Ghost - Fantasma" di Jerry Zucker con Demi Moore ceramista e Patrick Swayze che la provoca anche da morto. Qualche fan di "Ghost" ci ricasca sempre. Allora fece epoca tutto. L'idea del Fantasma che non demorde, Whoopi Goldberg che ti mette in comunicazione con l'aldilà, la scena erotica con lei che modella la creta e lui dietro in modalità te l'appizzo...

toto d'arabia

Cine 34 alle 21 propone il tardo "Totò d'Arabia" diretto da Paolo Heusch ma firmato dallo spagnolo Jose Antonio de la Loma per motivi di sovvenzioni statali, con Totò, la bella Nieves Navarro, moglie del coproduttore Luciano Ercoli, un bel po' di facce spagnole, Fernando Sancho, Jorge Rigaud e il fedelissimo Mario Castellani. Nato come parodia di Lawrence d'Arabia il film venne trasformato sul set in parodia di 007. Girato a Barcellona dai fratelli Balcazar, legatissimi a Ercoli e ai primi anni del western all’italiana.

toto d'arabia 1

Nella sua monografia su Totò (“I film di Totò”, Le Mani, 1998), Alberto Anile racconta che un giorno Heusch si prese sottobraccio Totò e lo portò a vedere Lawrence d’Arabia di David Lean. “Beh, sì”, disse Totò alla fine della proiezione, “questo è un capolavoro, non dovremmo neanche fare un film su una cosa così”. Ma il film si farà, e Totò, stranamente, andò pure a girarlo a Barcellona dai Balcázar, viaggiando in treno e portandosi dietro la sua Cadillac e l’autista, Cafiero. Fu lì che incontrò Franco e Ciccio che stavano girando un western comico. Lo vidi quando usci' e ricordo che Totò Lawrence faceva ridere. Come farebbe ridere un De Luca truccato da Lawrence.

american gigolo

La 7 alle 21, 15 propone il televisivo "Il processo di Norimberga" diretto da Yves Simeneou con Alec Baldwin, Brian Cox, Jill Hennessy, Christopher Plummer e Roger Dunn. Bella mattinata, però. La 7D alle 21, 15 ripropone l'appendice passato "American Gigolo" di Paul Schrader con Richard Gere, Laureen Hutton, Hector Elizondo, Nina Van Pallandt, Bill Duke. Gran film. Canale 27 alle 21, 15 passa un veramente raro, ma temo non così interessante "La storia infinita 2" sequel diretto da Jonathan Brandis con Kenny Morrison, Clarissa Burt.

ladre per caso

Su Cielo alle 21, 20 appare un più divertente "Ladre per caso" , commedia diretta da Pascal Bourdiaux con Jean Reno, Reem Kherici, Camille Xhampux e Famke Janssen. Su Tv2000 alle 20, 55 passa un poco noto biopic su uno sconosciuto eroe di guerra che salvò celebri artisti ebrei, come Chagall, Max Ernst, Thomas Mann dalla follia nazista "Varian Fry - Un eroe dimenticato" diretto da Lionel Chetwynd con William Hurt, Julia Ormond, Matt Craven, Alan Arkin.

una doppia verita'

Rai Movie alle 21, 10 propone un thriller, “Una doppia verità”, diretto da Courtney Hunt con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw, James Belushi, Jodi Lyn Brockton, dove un avvicato difende un ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso il padre. Ma è davvero innocente come pensa la madre? Critiche davvero modeste.

ROBERT PATTINSON - CIVILTA PERDUTA

Piuttosto bello, e molto classico, “Civiltà perdute” o “The Lost City of Z”, diretto dal sofisticato James Gray con Charlie Hunnam, Tom Holland, Sienna Miller, Robert Pattinson, Angus MacFadyen, Iris alle 21, 10, ricostruzione piuttosto precisa della scomparsa di un grande esploratore inglese, Percy Fawcett che a 58 anni, partendo da Cuiabá, insieme al figlio diciottenne Jack e all’amico Raleigh Rimell parte alla ricerca di una sorta di Eldorado in piena Amazzonia. Il 29 maggio 1925 è la data dell’ultima lettera dell’esploratore alla moglie. Dopo non se ne seppe più nulla.

ribelli 1

Rai 2 alle 21, 20 propone il mai visto né sentito “Il vigneto dell’amore”, film canadese diretto da tal David Weaver con Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace, Matthew James Dowden, Eric Keenleyside, Lini Evans. Meglio, ma non di molto, l’avventuroso con palombari alla ricerca di un carico d’oro scomparso in mare nel 1715, “Tutti pazzi per l’oro”, diretto da Andy Tennant con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner, Italia 1 alle 21, 20. Così così.

the terminal

Ancora poiù interessante “Ribelli” di Allan Mauduit con Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian, Samuel Jouy, storia di tre operaie che inscatolano il pesce che diventano casualmente criminali e ribelli. Contro tutto e tutti. E armate. Su Rete 4 alle 21, 25 torna il sempre notevole “The Terminal”, diretto da Steven Spielberg con un grande Tom Hanks che si ritrova cittadino senza patria nel terminal di un grande aeroporto, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Diego Luna, Zoë Saldana, Kumar Pallana.

la fidanzata di papa.

Su Tv8 alle 21, 30 è la volta della commedia “La fidanzata di papà” diretta da Enrico Oldoini con Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Natalia Bush, Martina Pinto, Nino Frassica, i Fichi d’India, Loredana De Nardis, tutto girato a Miami. Occhio a Enzo Salvi che, circuito da un Izzo in versione donna se ne esce con “"a me me piace la patata mica il pesce!". Finissimo.

il comune senso del pudore 2

Passiamo alla seconda serata con il biopic “Dalida” dedicato alla celebre cantante italo-franco-egiziana, diretto da Lisa Azuelos con Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle. Sveva Alviti sarà la madrina del Festival di Venezia questo fine agosto. Su Cine 34 alle 22, 55 torna il fenomenlae “Il comune senso del pudore” diretto da Alberto Sordi, scritto da Rodolfo Sonego con Claudia Cardinale, Alberto Sordi, Florinda Bolkan, Rossana Di Lorenzo, Cochi Ponzoni.

dagmar lassander philippe noiret il comune senso del pudore

Tre episodi dedicati all’impatto della ventata di cinema porno e stampa erotica sulla società italiana. Da urlo l’ultimo episodio, quello con la protagonista, Dagmar Lassander, che si rifiuta di fare la scena del cavallo e il produttore, Philippe Noiret, che le spiega che “L’ingroppata è artistica”. “La Taularde”, diretto da Audrey Estrougo, che ha diretto parte degli episodi della recente serie dedicata a Karl Lagerfeld, interpretato da Sophie Marceau, Suzanne Clément, Anne Le Ny, Marie Denarnaud, Alice Belaïdi, Rai4 alle 23, 35, è un dramma carcerario al femminile dove una donna borghese, professoressa!, finisce in carcere perché ha aiutato il marito a evadere.

space cowboys 2

Su Italia 1 alle 23, 45 passa il profetico “Virus letale” diretto da Wolfgang Petersen con Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Donald Sutherland, Cuba Gooding jr., mentre su Irios a mezzanotte l’ottimo western spaziale diretto da Clint Eastwood “Space Cowboys” con Con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner. Davvero riuscito. Rete 4 alle 0, 10 propone “presunto innocente”, classico legal drama diretto da Alan J. Pakula con Harrison Ford, Greta Scacchi, Brian Dennehy, Raul Julia, Bonnie Bedelia che trovate anche in versione seriale su Apple tv+.

presunto innocente 3

Rai Movie all’1 propone la commedia “Se scappi ti sposo” di Garry Marshall con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo. Aprite gli occhi sul decamerone di Galliano Juso (produttore) ispirato a Ruzante, cioè “Fiorina la vacca”, diretto da Vittorio de Sistio con un cast di bellissime, Ornella Muti, Janet Agren, Ewa Aulin, Angela Covello, Jenny Tamburi e di bravi attori, Felice Andreasi, Gastone Moschin, Renzo Montagnani.

fiorina la vacca

Iris alle 2, 30 passa il terribile remake diretto da Guy Ritchie di un classico di Lina Wertmuller, cioè “Travolti dal destino”, con Madonna e AdrianO giannini al posto di Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Con loro anche Bruce Greenwood, Jeanne Tripplehorn, Elizabeth Banks. Il pubblico lo snobbò proprio. Si ragiona su Cine 34 alle 3, 05 con l’hard, che stasera vedrete in versione soft (non protestate…) “Carnalità morbosa” diretto da Mario Siciliano con Marina Hedman Frajese, Sonia Bennett, Adriano Bonfanti, Enzo Andronico, Bruno Romagnoli.

madonna adriano giannini travolti dal destino

Sembra che Enzo Andronico, comico palermitano legato a Franco e Ciccio, non sapesse di essere finito in un hard e avesse fatto togliere la versione hard dalle sale dopo aver fatto causa. Gli esperti sostengono che il film non esista più in versione hard. Peccato! Leggo che dovrebbe esserci nel cast anche Luisa Bonfanti, amica di Pasolini, che dopo aver girato qualche hard si suicidò nel giugno del 1984 e la cui vita ha ispirato Franco Angeli, l'artista, che le ha dedicato addirittura un'opera teatrale, andata in scena a Roma al Teatro Colosseo nel 2003. Ma non è sicuro che Luisa Bonfanti e Adriana Bonfanti, così è citata sui titoli di testa, sia la stessa persona.

travolti dal destino

La chiudo su “Mondo matto al neon”, svitatissimo titolo per un documentario erotico di Carlo Veo del 1963. E rilancio con la lettera di un appassionato lettore di Dagospia, il signor Guido Reggi, che giro a tutti i cultori di cinema minore. Anche perché del film in questione non ne so assolutamente nulla:

carnalita morbosa

“Spett. Marco Giusti, la disturbo per risolvere un mistero cinematografico: Di questo film non ho trovato quasi nulla in rete, solo ipotesi o notizie frammentarie. (questo cast è PURA FANTASCIENZA Trafiletto allegato tratto dalla rivista L'Eternauta n.90-1990)

- secondo una fonte (non verificata) “Il Mistero dell'Aquila Nera” è un film di fantascienza che parla di una fatidica partita tra immigranti e alieni (!!!!!) e ad allenare una delle due squadre ci dovrebbe essere Giorgio Chinaglia - Da varie fonti risulta che il regista di cognome faccia Mazzanti, ma di nome si è indecisi tra Gianni e Vittorio.

Il primo si scopre che è un doppiatore morto nel 2000, mentre il secondo è davvero il regista morto il 16 novembre 1993. La conferma arriva quando recuperati i bollettini ufficiali della Direzione Generale del MiBACT si legge che Vittorio Mazzanti è soggettista, sceneggiatore e regista de “Il Mistero dell'Aquila Nera”.

mondo matto al neon

-Nel medesimo documento si può leggere anche chi fu il produttore dell'opera che corrisponde alla Filmark di Tomei Roberto che aveva sede a Roma in via Mirabella Eclano 49, ma che oggi non esiste più. Una società omonima (sottoforma di cooperativa), produttrice di un film “articolo 28”, intitolato Il mistero dell’Aquila nera per la regia di Vittorio (o Gianni) Mazzanti, che rimase senza visto censura e distribuzione. - Anche la data in cui il film è stato girato è riportata sotto due voci l'88 e il '90, ma il bollettino conferma la data di registrazione (N° 8010) della sceneggiatura avvenuta il 16 marzo 1989, quindi molto probabilmente l'uscita del film è avvenuta l'anno seguente.

- secondo il Davinotti esiste un John Mazzanti (alias Vittorio Mazzanti) regista di un drammatico/erotico dal titolo "Donna?" girato nel 1992 ma uscito solo nel 1997 su VHS

- nella filmografia dell'attrice Luciana Frazzetto e' indicato il Mistero dell'aquila nera

Nel cast figurano anche Vincenzo Zingaro, Walter Toschi, Paolo Fiorino e Antonella Sperati, ma nessuno di essi sa che fine abbia fatto il film e le sue copie.”

